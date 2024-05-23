Какой завтрак наиболее вреден для здоровья: мнение диетологов

На завтрак не стоит есть сладости и белый хлеб

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно начинать утро со здорового завтрака. Некоторые продукты помогут вам зарядиться энергией, а другие могут нанести вред здоровью.

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Что вредно есть на завтрак

Утром не стоит пить кофе или чёрный чай натощак. Это может вызвать дискомфорт и проблемы с желудком в будущем. На завтрак не ешьте жирную и острую пищу, красное мясо, кислые фрукты и овощи. Холодные напитки также следует исключить из завтрака.

Ещё важно отказаться от овсянки быстрого приготовления, белого хлеба, сладостей, консервов, макарон, картофеля, кукурузы. Эти продукты содержат легкие углеводы, которые могут нанести вред вашему здоровью и самочувствию.

Что лучше всего есть на завтрак

Лучше всего употреблять сбалансированную еду, содержащую белки, жиры и углеводы.

Из белковой пищи полезно выбирать индейку, курицу, тунца, грибы, орехи, творог, сыр, куриные яйца.

Молочные продукты, куриный желток, авокадо, кунжутное или оливковое масло являются отличными жирами.

Из сложных углеводов можно выбрать цельнозерновой хлеб, хрустящие хлебцы, сухофрукты.