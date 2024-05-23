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Какой завтрак наиболее вреден для здоровья: мнение диетологов

На завтрак не стоит есть сладости и белый хлеб

1:19
Здоровье

Важно начинать утро со здорового завтрака. Некоторые продукты помогут вам зарядиться энергией, а другие могут нанести вред здоровью.

На завтрак не стоит есть сладости и белый хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Что вредно есть на завтрак

Утром не стоит пить кофе или чёрный чай натощак. Это может вызвать дискомфорт и проблемы с желудком в будущем. На завтрак не ешьте жирную и острую пищу, красное мясо, кислые фрукты и овощи. Холодные напитки также следует исключить из завтрака.

Ещё важно отказаться от овсянки быстрого приготовления, белого хлеба, сладостей, консервов, макарон, картофеля, кукурузы. Эти продукты содержат легкие углеводы, которые могут нанести вред вашему здоровью и самочувствию.

Что лучше всего есть на завтрак

Лучше всего употреблять сбалансированную еду, содержащую белки, жиры и углеводы.

Из белковой пищи полезно выбирать индейку, курицу, тунца, грибы, орехи, творог, сыр, куриные яйца.

Молочные продукты, куриный желток, авокадо, кунжутное или оливковое масло являются отличными жирами.

Из сложных углеводов можно выбрать цельнозерновой хлеб, хрустящие хлебцы, сухофрукты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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