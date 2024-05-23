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Спирс и Асгари разводятся после инцидента с топором

Бритни Спирс преследовала своего бывшего мужа с топором

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

По информации, полученной из источника InTouch, стало известно, по какому инциденту 42-летняя Бритни Спирс и ее 30-летний бойфренд, модель и фитнес-тренер Сэм Асгари, приняли решение о разводе. Согласно источнику, Асгари окончательно решил расстаться с певицей после того, как она, в ходе ссоры, преследовала его с топором.

Бритни Спирс преследовала своего бывшего мужа с топором
Фото: openverse.org by oouinouin is licensed under CC BY 2.0.

Источник отметил, что после того, как Бритни Спирс освободилась от опеки, напряжение в их отношениях возросло, и Асгари оказался в самом центре конфликта. Последний конфликт стал краеугольным моментом для него, так как он оказался бессилен перед агрессией певицы. Он не является склонным к конфликтам человеком и не предпочитает спорить, но на этот раз ему не удалось успокоить Бритни.

Инцидент произошел в период, когда Спирс отказалась от приема лекарств, добавил источник. После этого события Сэм Асгари покинул резиденцию пары в Лос-Анджелесе.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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