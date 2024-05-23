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Как спасти клубнику от нашествия долгоносика

Эти важные советы избавят от долгоносика

1:56
Садоводство » Плодовые

Клубника подвержена нападению вредителей, среди которых особое место занимает долгоносик - насекомое, которое может нанести серьезный ущерб урожаю клубники. В этой статье мы расскажем о том, как спасти клубнику от нашествия долгоносика и сохранить её здоровье и урожайность.

Необходимо следить за состоянием почвы и регулярно проводить её обработку. Долгоносик откладывает свои яйца в почву, поэтому важно не допустить её пересыхания. Регулярный полив и мульчирование помогут сохранить влажность почвы и создать неблагоприятные условия для размножения вредителя.

Также важно следить за состоянием растений. При первых признаках повреждения листьев или стеблей необходимо принять меры. Одним из эффективных способов борьбы с долгоносиком является механическое удаление взрослых особей и личинок. Для этого можно использовать специальные ловушки или просто собирать насекомых вручную.

Также существуют биологические методы борьбы с долгоносиком. Например, можно привлечь насекомых-хищников, которые питаются личинками долгоносика. Для этого необходимо создать благоприятные условия для обитания этих насекомых, например, посадить рядом с клубникой растения, которые привлекают хищников.

Ещё одним эффективным методом является применение биопрепаратов, которые содержат бактерии, вредоносные для долгоносика. Они не наносят вреда растениям и людям, но эффективно борются с вредителем.

Кроме того, важно следить за чистотой и порядком на участке. Старые листья и растительные остатки могут служить укрытием для долгоносика и способствовать его размножению. Поэтому регулярно убирайте все остатки растений и подметайте участок.

Этот способ спасёт клубнику от долгоносика
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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