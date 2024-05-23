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Куриная грудка в пергаменте на сковороде: максимально диетический способ приготовления без масла и жира

Куриная грудка в пергаменте на сковороде: оригинальный способ приготовления

1:24
Еда

Попробуйте приготовить сочное и нежное куриное филе в пергаменте на сковороде по этому рецепту. Добавление лука и черри добавит блюду ещё больше сочности и аппетитности.

Куриная грудка в пергаменте на сковороде: оригинальный способ приготовления
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • Филе куриной грудки,
  • 2 штуки,
  • Соль - по вкусу,
  • Чёрный перец молотый - 0,5 чайной ложки,
  • Приправа для курицы - по вкусу,
  • Репчатый лук - 0,5-1 штука,
  • Помидоры черри - по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите филе грудки солью, перцем и приправой, затем оставьте на 20-30 минут.
  2. Нарежьте лук полукольцами, а черри помидоры можно оставить целиком или разрезать пополам.
  3. Расстелите два листа пергамента на столе. На каждый лист положите немного лука, сверху положите филе. Затем добавьте оставшийся лук и помидоры. Запечатайте свертки, аккуратно согнув края пергамента.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите на неё свертки с филе. Прикройте крышкой и готовьте 7-8 минут. Затем переверните свертки и готовьте еще столько же времени.
  5. Снимите грудки с огня и оставьте их в сковороде под крышкой ещё на 12-15 минут.

Подавайте куриное филе со сковороды на гарнир или со салатом. Приятного аппетита!

Сочная КУРИНАЯ ГРУДКА жареная в пергаментной бумаге на сковороде. Вкус- ФАНТАСТИКА!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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