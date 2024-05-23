Куриная грудка в пергаменте на сковороде: максимально диетический способ приготовления без масла и жира
Куриная грудка в пергаменте на сковороде: оригинальный способ приготовления
1:24
Попробуйте приготовить сочное и нежное куриное филе в пергаменте на сковороде по этому рецепту. Добавление лука и черри добавит блюду ещё больше сочности и аппетитности.
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки,
- 2 штуки,
- Соль - по вкусу,
- Чёрный перец молотый - 0,5 чайной ложки,
- Приправа для курицы - по вкусу,
- Репчатый лук - 0,5-1 штука,
- Помидоры черри - по вкусу.
Приготовление:
- Натрите филе грудки солью, перцем и приправой, затем оставьте на 20-30 минут.
- Нарежьте лук полукольцами, а черри помидоры можно оставить целиком или разрезать пополам.
- Расстелите два листа пергамента на столе. На каждый лист положите немного лука, сверху положите филе. Затем добавьте оставшийся лук и помидоры. Запечатайте свертки, аккуратно согнув края пергамента.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите на неё свертки с филе. Прикройте крышкой и готовьте 7-8 минут. Затем переверните свертки и готовьте еще столько же времени.
- Снимите грудки с огня и оставьте их в сковороде под крышкой ещё на 12-15 минут.
Подавайте куриное филе со сковороды на гарнир или со салатом. Приятного аппетита!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Сочная КУРИНАЯ ГРУДКА жареная в пергаментной бумаге на сковороде. Вкус- ФАНТАСТИКА!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру