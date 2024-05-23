Куриная грудка в пергаменте на сковороде: максимально диетический способ приготовления без масла и жира

Куриная грудка в пергаменте на сковороде: оригинальный способ приготовления

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить сочное и нежное куриное филе в пергаменте на сковороде по этому рецепту. Добавление лука и черри добавит блюду ещё больше сочности и аппетитности.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

Филе куриной грудки,

2 штуки,

Соль - по вкусу,

Чёрный перец молотый - 0,5 чайной ложки,

Приправа для курицы - по вкусу,

Репчатый лук - 0,5-1 штука,

Помидоры черри - по вкусу.

Приготовление:

Натрите филе грудки солью, перцем и приправой, затем оставьте на 20-30 минут. Нарежьте лук полукольцами, а черри помидоры можно оставить целиком или разрезать пополам. Расстелите два листа пергамента на столе. На каждый лист положите немного лука, сверху положите филе. Затем добавьте оставшийся лук и помидоры. Запечатайте свертки, аккуратно согнув края пергамента. Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите на неё свертки с филе. Прикройте крышкой и готовьте 7-8 минут. Затем переверните свертки и готовьте еще столько же времени. Снимите грудки с огня и оставьте их в сковороде под крышкой ещё на 12-15 минут.

Подавайте куриное филе со сковороды на гарнир или со салатом. Приятного аппетита!