Салат с пекинской капустой и говядиной: с лёгкой заправкой из йогурта, горчицы и мёда
Салат с пекинской капустой и говядиной: легко приготовить, вкусно есть
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Предлагаем вам приготовить салат с пекинской капустой и говядиной, который сочетает в себе сытность и легкость благодаря хрустящим овощам и сочному мясу, а также освежающей йогуртовой заправке.
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
- Филе говядины — 300 г,
- Соль — по вкусу,
- Пекинская капуста — 600 г,
- Огурцы — 250 г,
- Натуральный йогурт -70 г,
- Дижонская горчица — 1 чайная ложка,
- Мёд — 1 чайная ложка,
- Укроп — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите говядину в подсоленной кипящей воде в течение 1-1,5 часов, затем остудите и нарежьте её на брусочки.
- Нашинкуйте пекинскую капусту и нарежьте огурцы тонкими ломтиками. Соедините говядину, капусту и огурцы.
- В отдельной миске смешайте йогурт, горчицу, мёд и добавьте соль по вкусу. Это будет ваша заправка для салата.
- Заправьте салат полученной смесью йогурта, горчицы и мёда, хорошо перемешайте. Украсьте салат свежим укропом.
Салат готов к подаче. Можете наслаждаться сытным и освежающим вкусом этого блюда. Приятного аппетита!
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Салат из пекинской капусты c отварной говядиной видео рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру