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Салат с пекинской капустой и говядиной: с лёгкой заправкой из йогурта, горчицы и мёда

Салат с пекинской капустой и говядиной: легко приготовить, вкусно есть

1:17
Еда

Предлагаем вам приготовить салат с пекинской капустой и говядиной, который сочетает в себе сытность и легкость благодаря хрустящим овощам и сочному мясу, а также освежающей йогуртовой заправке.

Салат с пекинской капустой и говядиной: легко приготовить, вкусно есть
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • Филе говядины — 300 г,
  • Соль — по вкусу,
  • Пекинская капуста — 600 г,
  • Огурцы — 250 г,
  • Натуральный йогурт -70 г,
  • Дижонская горчица — 1 чайная ложка,
  • Мёд — 1 чайная ложка,
  • Укроп — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите говядину в подсоленной кипящей воде в течение 1-1,5 часов, затем остудите и нарежьте её на брусочки.
  2. Нашинкуйте пекинскую капусту и нарежьте огурцы тонкими ломтиками. Соедините говядину, капусту и огурцы.
  3. В отдельной миске смешайте йогурт, горчицу, мёд и добавьте соль по вкусу. Это будет ваша заправка для салата.
  4. Заправьте салат полученной смесью йогурта, горчицы и мёда, хорошо перемешайте. Украсьте салат свежим укропом.

Салат готов к подаче. Можете наслаждаться сытным и освежающим вкусом этого блюда. Приятного аппетита!

Салат из пекинской капусты c отварной говядиной видео рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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