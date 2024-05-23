Салат с пекинской капустой и говядиной: с лёгкой заправкой из йогурта, горчицы и мёда

Салат с пекинской капустой и говядиной: легко приготовить, вкусно есть

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам приготовить салат с пекинской капустой и говядиной, который сочетает в себе сытность и легкость благодаря хрустящим овощам и сочному мясу, а также освежающей йогуртовой заправке.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

Филе говядины — 300 г,

Соль — по вкусу,

Пекинская капуста — 600 г,

Огурцы — 250 г,

Натуральный йогурт -70 г,

Дижонская горчица — 1 чайная ложка,

Мёд — 1 чайная ложка,

Укроп — по вкусу.

Приготовление:

Отварите говядину в подсоленной кипящей воде в течение 1-1,5 часов, затем остудите и нарежьте её на брусочки. Нашинкуйте пекинскую капусту и нарежьте огурцы тонкими ломтиками. Соедините говядину, капусту и огурцы. В отдельной миске смешайте йогурт, горчицу, мёд и добавьте соль по вкусу. Это будет ваша заправка для салата. Заправьте салат полученной смесью йогурта, горчицы и мёда, хорошо перемешайте. Украсьте салат свежим укропом.

Салат готов к подаче. Можете наслаждаться сытным и освежающим вкусом этого блюда. Приятного аппетита!