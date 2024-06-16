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Сравнение доходности частных домов и квартир в России: где выгоднее инвестировать

Топ регионов России по доходности от сдачи домов в аренду

4:04
Недвижимость

В среднем по России доходность сдаваемых в аренду домов составляет 7,4%, а окупаемость — 13,4 года, что превосходит аналогичные показатели для квартир, сообщают в "Мире квартир".

Топ регионов России по доходности от сдачи домов в аренду
Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аналитики компании провели расчеты по 82 регионам России, предполагая, что дома сдаются круглый год без простоев, и не учитывая расходы на ремонт, содержание, поиск арендатора и налоги. Окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход, а доходность — как обратное значение этого показателя.

"В среднем по России доходность частных домов составляет 7,4%, а окупаемость — 13,4 года. По данным "Мира квартир", квартиры на вторичном рынке приносят 5,6% доходности с окупаемостью в 17,9 года, а новостройки — 4,8% доходности с окупаемостью в 20,8 года", — сообщили РИА Недвижимость в компании.

Наивысшие показатели в сегменте частных домов отмечены в Еврейской автономной области с доходностью 20,7% годовых и окупаемостью 4,8 года. Далее следуют Кемеровская область (14,9% и 6,7 года), Приморский край (14,9% и 6,7 года), Липецкая область (13,9% и 7,2 года), Ивановская область (13,9% и 7,2 года), Ярославская область (13,6% и 7,3 года), Псковская область (13,5% и 7,4 года) и Рязанская область (13,5% и 7,4 года).

Самый низкодоходный регион — Дагестан, где дома приносят всего 2,8% годовых с окупаемостью в 35,3 года. Также невыгодно сдавать дома в аренду в Мурманской области (3% и 33,4 года), Москве (3,8% и 26,4 года), Северной Осетии (4% и 25,3 года), Севастополе (4,1% и 24,5 года), Кабардино-Балкарии (4,1% и 24,3 года), Забайкальском крае (4,3% и 23,4 года), Крыму (4,3% и 23,1 года), Санкт-Петербурге (4,5% и 22,1 года) и Адыгее (4,6% и 21,8 года).

Из-за высокой стоимости недвижимости Москва и Санкт-Петербург оказываются в конце списка, тогда как Московская и Ленинградская области выглядят лучше с доходностью 5,2% и 6,7% соответственно и окупаемостью в 19,1 и 14,9 года.

"Наши расчеты показывают, что специально покупать дом для сдачи в аренду не стоит торопиться. За последние два года доходность домов даже немного снизилась — с 7,6% до 7,4%. Это связано с тем, что цены на дома выросли на 40%, а аренда — на 37%. Кроме того, дома не всегда можно сдавать круглый год, поэтому фактические показатели могут значительно отличаться от средних", — прокомментировал генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.

Тем не менее, он отметил, что соотношение цены и ставки аренды у частных домов более выгодное, чем у квартир.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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