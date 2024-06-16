Сравнение доходности частных домов и квартир в России: где выгоднее инвестировать

В среднем по России доходность сдаваемых в аренду домов составляет 7,4%, а окупаемость — 13,4 года, что превосходит аналогичные показатели для квартир, сообщают в "Мире квартир".
Аналитики компании провели расчеты по 82 регионам России, предполагая, что дома сдаются круглый год без простоев, и не учитывая расходы на ремонт, содержание, поиск арендатора и налоги. Окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход, а доходность — как обратное значение этого показателя.
"В среднем по России доходность частных домов составляет 7,4%, а окупаемость — 13,4 года. По данным "Мира квартир", квартиры на вторичном рынке приносят 5,6% доходности с окупаемостью в 17,9 года, а новостройки — 4,8% доходности с окупаемостью в 20,8 года", — сообщили РИА Недвижимость в компании.
Наивысшие показатели в сегменте частных домов отмечены в Еврейской автономной области с доходностью 20,7% годовых и окупаемостью 4,8 года. Далее следуют Кемеровская область (14,9% и 6,7 года), Приморский край (14,9% и 6,7 года), Липецкая область (13,9% и 7,2 года), Ивановская область (13,9% и 7,2 года), Ярославская область (13,6% и 7,3 года), Псковская область (13,5% и 7,4 года) и Рязанская область (13,5% и 7,4 года).
Самый низкодоходный регион — Дагестан, где дома приносят всего 2,8% годовых с окупаемостью в 35,3 года. Также невыгодно сдавать дома в аренду в Мурманской области (3% и 33,4 года), Москве (3,8% и 26,4 года), Северной Осетии (4% и 25,3 года), Севастополе (4,1% и 24,5 года), Кабардино-Балкарии (4,1% и 24,3 года), Забайкальском крае (4,3% и 23,4 года), Крыму (4,3% и 23,1 года), Санкт-Петербурге (4,5% и 22,1 года) и Адыгее (4,6% и 21,8 года).
Из-за высокой стоимости недвижимости Москва и Санкт-Петербург оказываются в конце списка, тогда как Московская и Ленинградская области выглядят лучше с доходностью 5,2% и 6,7% соответственно и окупаемостью в 19,1 и 14,9 года.
"Наши расчеты показывают, что специально покупать дом для сдачи в аренду не стоит торопиться. За последние два года доходность домов даже немного снизилась — с 7,6% до 7,4%. Это связано с тем, что цены на дома выросли на 40%, а аренда — на 37%. Кроме того, дома не всегда можно сдавать круглый год, поэтому фактические показатели могут значительно отличаться от средних", — прокомментировал генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.
Тем не менее, он отметил, что соотношение цены и ставки аренды у частных домов более выгодное, чем у квартир.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.