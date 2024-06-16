Эксперты АТОР составили список наиболее доступных для россиян направлений отдыха в ближнем зарубежье

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подготовили список наиболее доступных для россиян направлений отдыха в странах ближнего зарубежья. Лидером рейтинга стала Белоруссия, как сообщает "Общественная служба новостей".
Самым дорогим направлением оказался Казахстан. Среди популярных направлений также выделяются Узбекистан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Киргизия и Грузия. Стоимость туров в Белоруссию начинается от 30 тысяч рублей на двоих с перелетом. Путешествие в Узбекистан обойдется от 55 тысяч, а в Армению — от 86 тысяч рублей.
Далее в списке идут Киргизия, Грузия, Азербайджан и Казахстан, где цены на путевки начинаются от 153 тысяч рублей.
По прогнозам специалистов АТОР, за летние месяцы страны СНГ, Азербайджан и Грузия примут не менее 90 тысяч туристов. Однако, по их мнению, этот объём не позволит этим направлениям войти в топ-5 самых востребованных для выезда летом.
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