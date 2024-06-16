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Эксперты АТОР составили список наиболее доступных для россиян направлений отдыха в ближнем зарубежье

АТОР: Белоруссия признана самым доступным турнаправлением для россиян

1:12
Туризм

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подготовили список наиболее доступных для россиян направлений отдыха в странах ближнего зарубежья. Лидером рейтинга стала Белоруссия, как сообщает "Общественная служба новостей".

АТОР: Белоруссия признана самым доступным турнаправлением для россиян
Фото: flickr.com by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Самым дорогим направлением оказался Казахстан. Среди популярных направлений также выделяются Узбекистан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Киргизия и Грузия. Стоимость туров в Белоруссию начинается от 30 тысяч рублей на двоих с перелетом. Путешествие в Узбекистан обойдется от 55 тысяч, а в Армению — от 86 тысяч рублей.

Далее в списке идут Киргизия, Грузия, Азербайджан и Казахстан, где цены на путевки начинаются от 153 тысяч рублей.

По прогнозам специалистов АТОР, за летние месяцы страны СНГ, Азербайджан и Грузия примут не менее 90 тысяч туристов. Однако, по их мнению, этот объём не позволит этим направлениям войти в топ-5 самых востребованных для выезда летом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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