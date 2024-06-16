Мини-кексы с яблочным крамблом можно приготовить дома

Маффины с яблочным крамблом: готовим вкусный десерт

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы жить не можете без сладостей, то дарим вам рецепт кексов, который вы обязательно должны попробовать дома. Маффины с яблочным крамблом имеют потрясающий вкус и готовятся из простых ингредиентов.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого блюда вам понадобятся мука, яблоки, сливочное масло, сахарная пудра, молоко, яйца и какао-порошок.

Ингредиенты

1/2 стакана сливочного масла

2 яйца

2 стакана муки

4 столовые ложки какао-порошка

2 тёртых яблока

1 стакан сахарной пудры

2 чайные ложки ванильной эссенции

1 столовая ложка разрыхлителя

60 мл молока

1/3 стакана тростникового сахара

1 чайная ложка молотой корицы

3 столовые ложки муки

2 столовые ложки сливочного масла

2 чайные ложки шоколадной стружки

Приготовление