Мини-кексы с яблочным крамблом можно приготовить дома

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Маффины с яблочным крамблом: готовим вкусный десерт

1:44
Еда

Если вы жить не можете без сладостей, то дарим вам рецепт кексов, который вы обязательно должны попробовать дома. Маффины с яблочным крамблом имеют потрясающий вкус и готовятся из простых ингредиентов.

Маффины с яблочным крамблом: готовим вкусный десерт
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого блюда вам понадобятся мука, яблоки, сливочное масло, сахарная пудра, молоко, яйца и какао-порошок.

Ингредиенты 

  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 2 яйца
  • 2 стакана муки
  • 4 столовые ложки какао-порошка
  • 2 тёртых яблока
  • 1 стакан сахарной пудры
  • 2 чайные ложки ванильной эссенции
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 60 мл молока
  • 1/3 стакана тростникового сахара
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 3 столовые ложки муки
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 2 чайные ложки шоколадной стружки

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. В средней миске перемешайте сливочное масло и сахарную пудру. Добавьте в миску яйцо и ванильную эссенцию, хорошо взбейте. Просейте муку, какао-порошок, разрыхлитель в одну миску и ещё раз взбейте. Наконец, добавьте в миску молоко и замесите тесто.
  2. Выжмите сок из тёртых яблок, добавьте его в тесто для кексов. Выложите тесто в силиконовые формы.
  3. Смешайте сливочное масло и добавьте в миску 3 столовые ложки муки, сахар и порошок корицы. Посыпьте крошкой верх кексов. Выпекайте маффины 30-35 минут. Украсьте горячим шоколадным соусом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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