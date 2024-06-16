Мини-кексы с яблочным крамблом можно приготовить дома

Если вы жить не можете без сладостей, то дарим вам рецепт кексов, который вы обязательно должны попробовать дома. Маффины с яблочным крамблом имеют потрясающий вкус и готовятся из простых ингредиентов.
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Для приготовления этого блюда вам понадобятся мука, яблоки, сливочное масло, сахарная пудра, молоко, яйца и какао-порошок.
Ингредиенты
1/2 стакана сливочного масла
2 яйца
2 стакана муки
4 столовые ложки какао-порошка
2 тёртых яблока
1 стакан сахарной пудры
2 чайные ложки ванильной эссенции
1 столовая ложка разрыхлителя
60 мл молока
1/3 стакана тростникового сахара
1 чайная ложка молотой корицы
3 столовые ложки муки
2 столовые ложки сливочного масла
2 чайные ложки шоколадной стружки
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. В средней миске перемешайте сливочное масло и сахарную пудру. Добавьте в миску яйцо и ванильную эссенцию, хорошо взбейте. Просейте муку, какао-порошок, разрыхлитель в одну миску и ещё раз взбейте. Наконец, добавьте в миску молоко и замесите тесто.
Выжмите сок из тёртых яблок, добавьте его в тесто для кексов. Выложите тесто в силиконовые формы.
Смешайте сливочное масло и добавьте в миску 3 столовые ложки муки, сахар и порошок корицы. Посыпьте крошкой верх кексов. Выпекайте маффины 30-35 минут. Украсьте горячим шоколадным соусом.