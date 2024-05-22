Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра

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Ветеринары ответили, сколько живут кошки

Зоосфера » Кошки

Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода. Уход — понятие индивидуальное и зависит от множества факторов.

Ветеринары ответили, сколько живут кошки
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каждая кошка имеет свой уникальный характер.

Даже при хорошем уходе могут возникать различные мелочи — неблагоприятная атмосфера в доме, болезни хозяев и так далее.

Продолжительность жизни кошек

Хотя многое не в наших руках, вклад хозяина в жизнь кошки значителен. Вот интересный факт: один год жизни кошки приравнивается к семи человеческим годам.

Чтобы сравнить возраст кошки с человеческим, умножьте возраст питомца на этот коэффициент. Так можно понять, как соотносится жизнь кошки с человеческой.

Возрастные категории кошек:

  • до 5 лет — молодость
  • до 10 лет — средний возраст
  • 10-15 лет — зрелость
  • от 15 до 30 лет — долгожители

Почему кошки могут жить долго? Они хорошо адаптируются благодаря гибкой психике и умению находить хозяев и оказывать на них психологическое влияние.

Залог здоровья кошек:

  • Гибкий позвоночник
  • Природная стимуляция, ведь хищникам в природе жить сложнее, чем домашним кошкам

Влияние условий на жизнь кошек

Многое зависит от условий содержания. Кошке необходимо общество. Резкое одиночество вызывает у них сильный стресс.

Кошкам также нужно чувство стабильности. Они могут проявлять капризы, но при этом сильно страдают, если хозяин их бросает.

После 8 лет у кошек снижается рождаемость, но стремление к размножению остается сильным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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