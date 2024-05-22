Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра

Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода. Уход — понятие индивидуальное и зависит от множества факторов.
Каждая кошка имеет свой уникальный характер.
Даже при хорошем уходе могут возникать различные мелочи — неблагоприятная атмосфера в доме, болезни хозяев и так далее.
Хотя многое не в наших руках, вклад хозяина в жизнь кошки значителен. Вот интересный факт: один год жизни кошки приравнивается к семи человеческим годам.
Чтобы сравнить возраст кошки с человеческим, умножьте возраст питомца на этот коэффициент. Так можно понять, как соотносится жизнь кошки с человеческой.
Возрастные категории кошек:
Почему кошки могут жить долго? Они хорошо адаптируются благодаря гибкой психике и умению находить хозяев и оказывать на них психологическое влияние.
Залог здоровья кошек:
Влияние условий на жизнь кошек
Многое зависит от условий содержания. Кошке необходимо общество. Резкое одиночество вызывает у них сильный стресс.
Кошкам также нужно чувство стабильности. Они могут проявлять капризы, но при этом сильно страдают, если хозяин их бросает.
После 8 лет у кошек снижается рождаемость, но стремление к размножению остается сильным.
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