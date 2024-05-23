Временные ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска: меры безопасности

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Следом за Казанью временные ограничения на полеты ввели также в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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Он пояснил, что это решение принято из соображений безопасности. С 12:00 мск четверга, 23 мая, аэропорт в Нижнекамске прекращает прием и отправку рейсов.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это наш главный приоритет", — отметил Кореняко.