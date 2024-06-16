С начала года динамика изменения розничных цен на топливо на АЗС в России остается ниже темпов инфляции, сообщает Минэнерго, ссылаясь на данные Росстата.
Ведомство отмечает, что внутренний рынок обеспечен моторным топливом благодаря накопленным запасам и мерам по экспорту.
Согласно данным Росстата, по сравнению с концом декабря 2023 года, цены на бензин марки АИ-92 выросли на 1,9%, АИ-95 — на 2,1%, АИ-98 и выше — на 2,3%. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,1%, тогда как инфляция к 10 июня составила 3,42%. Рост розничных цен на топливо начался во второй половине марта, сообщает "Российская газета".
Традиционно с конца весны и начала лета в России наблюдается высокий спрос на бензин, который сменяется повышенным потреблением дизельного топлива с середины лета, что ведет к росту цен.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.