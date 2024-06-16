Цены на бензин в России растут медленнее инфляции: в Минэнерго назвали причину

В Минэнерго назвали причину умеренного роста цен на АЗС

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала года динамика изменения розничных цен на топливо на АЗС в России остается ниже темпов инфляции, сообщает Минэнерго, ссылаясь на данные Росстата.

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Ведомство отмечает, что внутренний рынок обеспечен моторным топливом благодаря накопленным запасам и мерам по экспорту.

Согласно данным Росстата, по сравнению с концом декабря 2023 года, цены на бензин марки АИ-92 выросли на 1,9%, АИ-95 — на 2,1%, АИ-98 и выше — на 2,3%. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,1%, тогда как инфляция к 10 июня составила 3,42%. Рост розничных цен на топливо начался во второй половине марта, сообщает "Российская газета".

Традиционно с конца весны и начала лета в России наблюдается высокий спрос на бензин, который сменяется повышенным потреблением дизельного топлива с середины лета, что ведет к росту цен.