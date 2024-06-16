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Основы страхования в сфере туризма

1:29
Страхование

Обычно страховку для туристов оформляют в турагентстве. Однако турагентство часто приобретает готовый пакет услуг у туроператора, который включает в себя и страховку. Поэтому взаимодействие туроператора со страховыми компаниями является одним из видов сотрудничества с партнёрами, предоставляющими услуги.

Основы страхования в сфере туризма
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Чтобы оценить надёжность страховой компании, туроператору, который выбирает её для сотрудничества в сфере отправки туристов за границу, следует убедиться в наличии у неё лицензии. Эта лицензия должна содержать один из видов страхования — страхование жизни и здоровья граждан, выезжающих за рубеж. Кроме того, если у страховой компании нет лицензии, у неё должен быть договор перестрахования или агентский договор.

Во время пребывания туриста за границей ему могут понадобиться значительные суммы, которых у него может не быть в наличии. Эти средства могут потребоваться не только для оплаты лечения и медицинских услуг, но и для дополнительных услуг по транспортировке и эвакуации, решения визовых проблем и так далее. Все эти проблемы берёт на себя сервисная компания ассистанс, которая предоставляет сервисное обслуживание договора страхования. Основными задачами ассистанса являются обеспечение гарантий, предоставление возможности получить помощь квалифицированных специалистов и обеспечение оказания помощи.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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