Основы страхования в сфере туризма

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обычно страховку для туристов оформляют в турагентстве. Однако турагентство часто приобретает готовый пакет услуг у туроператора, который включает в себя и страховку. Поэтому взаимодействие туроператора со страховыми компаниями является одним из видов сотрудничества с партнёрами, предоставляющими услуги.

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Чтобы оценить надёжность страховой компании, туроператору, который выбирает её для сотрудничества в сфере отправки туристов за границу, следует убедиться в наличии у неё лицензии. Эта лицензия должна содержать один из видов страхования — страхование жизни и здоровья граждан, выезжающих за рубеж. Кроме того, если у страховой компании нет лицензии, у неё должен быть договор перестрахования или агентский договор.

Во время пребывания туриста за границей ему могут понадобиться значительные суммы, которых у него может не быть в наличии. Эти средства могут потребоваться не только для оплаты лечения и медицинских услуг, но и для дополнительных услуг по транспортировке и эвакуации, решения визовых проблем и так далее. Все эти проблемы берёт на себя сервисная компания ассистанс, которая предоставляет сервисное обслуживание договора страхования. Основными задачами ассистанса являются обеспечение гарантий, предоставление возможности получить помощь квалифицированных специалистов и обеспечение оказания помощи.