Митя Фомин в белом жилете и с квартирой за десятки миллионов: все детали о новой покупке звезды

Митя Фомин рассказал о покупке новой квартиры на музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2024"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Митя Фомин появился на музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2024. Возвращение" в белых брюках и жилетке, надетой на голое тело, и сообщил о покупке новой квартиры, которая пока еще строится.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Артист назвал приобретение "инвестицией в старость" и признался, что квартира стоит десятки миллионов рублей. Фомин объяснил, что любит воду и выбрал жилье с видом на реку. Квартира была приобретена в беспроцентную рассрочку, и строительство планируется завершить к 2026 году.

Жилье площадью 100 квадратных метров имеет свободную планировку. Фомин отметил, что ремонт обойдется дорого и займет много времени, но выразил надежду на удачное завершение проекта.