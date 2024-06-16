Митя Фомин появился на музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2024. Возвращение" в белых брюках и жилетке, надетой на голое тело, и сообщил о покупке новой квартиры, которая пока еще строится.
Артист назвал приобретение "инвестицией в старость" и признался, что квартира стоит десятки миллионов рублей. Фомин объяснил, что любит воду и выбрал жилье с видом на реку. Квартира была приобретена в беспроцентную рассрочку, и строительство планируется завершить к 2026 году.
Жилье площадью 100 квадратных метров имеет свободную планировку. Фомин отметил, что ремонт обойдется дорого и займет много времени, но выразил надежду на удачное завершение проекта.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.