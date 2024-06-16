Колесников рассказал, какие именно соревнования будет смотреть на Олимпиаде-2024

Колесников признался, что будет смотреть соревнования по плаванию на ОИ-2024

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мировой рекордсмен в плавании, российский спортсмен Климент Колесников поделился своими планами на Олимпийские игры в Париже и выразил свою позицию относительно участия под нейтральным статусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauricio V. Genta is licensed under public domain

Колесников заявил, что будет следить за состязаниями в плавании на Олимпийских играх, в основном интересуясь дистанциями, в которых он сам специализируется.

"Буду смотреть плавание, в основном те дистанции, которые меня интересуют: спину, короткий спринт в кроле, некоторые дистанции из дельфина, комплекса, где будут стартовать ребята, которые мне интересны и которых я лично знаю", — сказал Колесников, которого цитирует "Чемпионат".

Кроме того, двукратному призёру Олимпиады интересно будет наблюдать за баскетболом, особенно за выступлением американской команды, которая включает в себя звезды НБА.

Стоит отметить, что Колесников уже заявил о своей позиции относительно участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Он не согласен выступать в таком статусе, а российские пловцы также отказались участвовать на предложенных Международным олимпийским комитетом условиях.