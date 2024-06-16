Не допустите беды! Экстренные меры при тепловом ударе у кошек и собак

Ветврачи назвали симптомы теплового удара у домашнего животного

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец, будь то кошка или собака, стал вялым, потерял интерес к активностям, у него появилась одышка и участилось сердцебиение, это могут быть признаки теплового удара. Об этом сообщило Управление ветеринарии Амурской области.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Кроме перечисленных симптомов, признаками теплового удара у животных также могут быть сухой нос, красные глаза, повышение температуры тела, нарушение координации движений. В отдельных случаях животное может потерять сознание, начаться рвота или судороги.

При появлении признаков теплового удара у питомца необходимо срочно обратиться к ветеринару, отмечают в управлении.

Если немедленно попасть к специалисту невозможно, следует перенести животное в прохладное место: ванную, подвал или комнату с кондиционером. На затылок положить тряпку, смоченную холодной, но не ледяной водой, и завернуть питомца в мокрое полотенце.

Если у животного нет судорог, можно предложить ему немного воды.

В государственной ветеринарной службе Ленинградской области рассказали, как предотвратить тепловой удар у питомца.

"Животное всегда должно иметь доступ к чистой и свежей воде. Воду следует брать с собой и на прогулки. Летом выбирайте для прогулок раннее утро или вечер, когда прохладнее. Оставляйте питомца в комнате с кондиционером, вентилятором или с открытыми окнами", — советуют в госветслужбе.