Готовим дома имбирный суп с чесноком и томатным пюре

Есть что-то особенное в имбирном супе. Он чудесным образом сочетает в себе полезные свойства имбиря и чеснока со свежестью помидоров. Его очень легко приготовить.
Всё, что нужно для его приготовления, — это обжарить тёртый имбирь и измельчённый чеснок с красным перцем чили и сливочным маслом, а затем варить в томатном пюре и воде в течение нескольких минут.
Натрите имбирь на тёрке, измельчите зубчики чеснока, красный перец чили. Обжарьте все эти ингредиенты на сковороде на сливочном масле. Добавьте кукурузную муку и обжаривайте эту смесь ещё минуту. Переложите смесь в кастрюлю. Добавьте воду, томатное пюре, хорошо перемешайте. Дайте супу закипеть и варите несколько минут. Когда суп будет готов, приправьте его солью и молотым чёрным перцем.
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