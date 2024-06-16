Готовим дома имбирный суп с чесноком и томатным пюре

Как приготовить освежающий имбирный суп

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть что-то особенное в имбирном супе. Он чудесным образом сочетает в себе полезные свойства имбиря и чеснока со свежестью помидоров. Его очень легко приготовить.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Всё, что нужно для его приготовления, — это обжарить тёртый имбирь и измельчённый чеснок с красным перцем чили и сливочным маслом, а затем варить в томатном пюре и воде в течение нескольких минут.

Ингредиенты

1 столовая ложка имбиря

2 красных перца чили

1/2 стакана томатного пюре

Соль по необходимости

2 стакана воды

2 столовые ложки кукурузной муки

1/2 чайной ложки чеснока

1/2 столовой ложки сливочного масла

Молотый чёрный перец по необходимости

Приготовление

Натрите имбирь на тёрке, измельчите зубчики чеснока, красный перец чили. Обжарьте все эти ингредиенты на сковороде на сливочном масле. Добавьте кукурузную муку и обжаривайте эту смесь ещё минуту. Переложите смесь в кастрюлю. Добавьте воду, томатное пюре, хорошо перемешайте. Дайте супу закипеть и варите несколько минут. Когда суп будет готов, приправьте его солью и молотым чёрным перцем.