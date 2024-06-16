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Готовим дома имбирный суп с чесноком и томатным пюре

Как приготовить освежающий имбирный суп

1:16
Еда

Есть что-то особенное в имбирном супе. Он чудесным образом сочетает в себе полезные свойства имбиря и чеснока со свежестью помидоров. Его очень легко приготовить.

Как приготовить освежающий имбирный суп
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Всё, что нужно для его приготовления, — это обжарить тёртый имбирь и измельчённый чеснок с красным перцем чили и сливочным маслом, а затем варить в томатном пюре и воде в течение нескольких минут. 

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка имбиря
  • 2 красных перца чили
  • 1/2 стакана томатного пюре
  • Соль по необходимости
  • 2 стакана воды
  • 2 столовые ложки кукурузной муки
  • 1/2 чайной ложки чеснока
  • 1/2 столовой ложки сливочного масла
  • Молотый чёрный перец по необходимости

Приготовление

Натрите имбирь на тёрке, измельчите зубчики чеснока, красный перец чили. Обжарьте все эти ингредиенты на сковороде на сливочном масле. Добавьте кукурузную муку и обжаривайте эту смесь ещё минуту. Переложите смесь в кастрюлю. Добавьте воду, томатное пюре, хорошо перемешайте. Дайте супу закипеть и варите несколько минут. Когда суп будет готов, приправьте его солью и молотым чёрным перцем.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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