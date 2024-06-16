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Незаконное хранение кораллов привело к аресту россиянина на Пхукете: дизайнерское решение вышло боком

Владелец кафе в Таиланде задержан за незаконное хранение кораллов

0:57
Туризм

Излишняя любовь к кораллам привела россиянина к аресту на Пхукете. Полиция предъявила ему обвинения в незаконном хранении морских атрибутов.

Владелец кафе в Таиланде задержан за незаконное хранение кораллов
Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он собирался использовать большое количество кораллов для оформления своего кафе "Сибиряк". Россиянин изучил все правила открытия бизнеса в Таиланде, но не узнал, что коралловые рифы в стране находятся под охраной, и их сбор из природной среды строго запрещен.

Полиция не сообщила, кто именно проинформировал их о наличии кораллов у задержанного Александра Красилова. Его арестовали прямо возле кафе в Раваи. Примечательно, что на место прибыли не только турполиция и полиция Чалонга, но и представители Департамента морских и прибрежных ресурсов и другие профильные ведомства. Также участие приняли сотрудники Центрального бюро расследований, что необычно для подобных экологических дел.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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