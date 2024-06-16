Излишняя любовь к кораллам привела россиянина к аресту на Пхукете. Полиция предъявила ему обвинения в незаконном хранении морских атрибутов.
Он собирался использовать большое количество кораллов для оформления своего кафе "Сибиряк". Россиянин изучил все правила открытия бизнеса в Таиланде, но не узнал, что коралловые рифы в стране находятся под охраной, и их сбор из природной среды строго запрещен.
Полиция не сообщила, кто именно проинформировал их о наличии кораллов у задержанного Александра Красилова. Его арестовали прямо возле кафе в Раваи. Примечательно, что на место прибыли не только турполиция и полиция Чалонга, но и представители Департамента морских и прибрежных ресурсов и другие профильные ведомства. Также участие приняли сотрудники Центрального бюро расследований, что необычно для подобных экологических дел.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.