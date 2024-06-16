Секреты успешного отшелушивания: что важно знать о здоровье кожи

Пять малоизвестных правил о пилинге, которые вам стоит узнать

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для поддержания здоровой кожи лица важно следовать определенным бьюти-ритуалам. Основные этапы — очищение, увлажнение и использование SPF, которые подходят для всех типов кожи. Однако многие обходят стороной важный шаг — отшелушивание, особенно актуальное весной после зимы, когда эпидермис становится толще и грубее из-за накопившихся отмерших клеток.

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Эксфолиация часто воспринимается как процедура, способная повредить кожный барьер, но правильное отшелушивание необходимо для достижения сияющего и чистого цвета лица, объясняет косметолог Ирина Головина. Существует два типа эксфолиантов: физические (с зернами) и химические (с кислотами), которые могут быть полезны при правильном использовании.

Эксфолиация не только придает коже свежий вид, но и способствует ее здоровью, улучшая текстуру и стимулируя синтез коллагена. Однако чрезмерное и грубое отшелушивание может вызвать негативные последствия, такие как раздражение и покраснение, особенно если средство не подходит для вашего типа кожи.

Использование подходящих средств для пилинга и правильная техника — ключи к безопасной и эффективной процедуре. Например, эксфолианты с кислотами лучше подходят для сухой кожи, в то время как людям с чувствительной кожей рекомендуется выбирать более мягкие варианты.

Наконец, время суток также важно: утреннее отшелушивание может быть особенно полезным, так как ночью кожа восстанавливается. Кроме того, утепленная кожа в душе способствует лучшему результату эксфолиации, делая процесс более эффективным и приятным.