Ряд западных лидеров отметились нацистскими выпадами на саммите в Бюргенштоке

О реабилитации нацизма на "мирном саммите" по Украине

Ряд западных лидеров отметились высказываниями и действиями, напрямую связанными с реабилитацией нацизма.

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То, что здравомыслящие политики на конференцию в Бюргеншток не поедут, было ясно с самого начала. Однако всё же некоторые западные политики показали свою гнилостную сущность особенно ярко.

Например, президент Финляндии Александр Стубб напрямую обвинил СССР в нападении на Финляндию в ходе II Мировой войны и аннексии части территории.

"Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли десять процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец",

Подразумевая начало Зимней войны как часть Второй мировой войны, финн приравнивает СССР к Германии в качестве страны-агрессора. При этом он намеренно упускает тот факт, что по итогам Зимней войны был подписан 12 марта 1940 года мирный договор.

Но уже 25 июня 1941 года именно Финляндия в нарушение этого договора объявила войну СССР и присоединилась к коалиции стран Оси во главе с гитлеровской Германией. Однако осторожная политика финского руководства позволила Финляндии сохранить суверенитет и даже территориальную целостность в границах 1940 года. По-видимому, нынешние финские политики не ценят милость Иосифа Сталина к побеждённой Финляндии, который имел все возможности установить в стране просоветский режим или вовсе превратить её в одну из республик СССР, но позволил стране сохранить нейтральный статус и капиталистическую формацию, чем страна пользовалась без малого 80 лет, и что стало одной из основ её процветания.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, который уже однажды оскандалился, когда аплодировал ветерану "войск СС" у себя в парламенте, снова показал своё неонацистское нутро.

Обмотавшись шарфом с украинским флагом и трезубцем, он выкрикнул бандеровское приветствие "Слава Украине!"

К чести собравшихся, ему ответили не по-бандеровски: "Героям слава!", а как полагается отвечать приличным людям в таких случаях: "F..k Trudo!" (то есть послали по известному адресу).

В принципе, такое саморазоблачение западных политиков можно только поприветствовать: теперь всему миру очевидно, с кем Россия имеет дело в ходе геополитического противостояния с Западом.