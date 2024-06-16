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Ряд западных лидеров отметились нацистскими выпадами на саммите в Бюргенштоке

О реабилитации нацизма на "мирном саммите" по Украине

Мир

Ряд западных лидеров отметились высказываниями и действиями, напрямую связанными с реабилитацией нацизма. 

О реабилитации нацизма на "мирном саммите" по Украине
Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

То, что здравомыслящие политики на конференцию в Бюргеншток не поедут, было ясно с самого начала. Однако всё же некоторые западные политики показали свою гнилостную сущность особенно ярко. 

Например, президент Финляндии Александр Стубб  напрямую обвинил СССР в нападении на Финляндию в ходе II Мировой войны и аннексии части территории. 

"Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли десять процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец",

Подразумевая начало Зимней войны как часть Второй мировой войны, финн приравнивает СССР к Германии в качестве страны-агрессора. При этом он намеренно упускает тот факт, что по итогам Зимней войны был подписан 12 марта 1940 года мирный договор. 

Но уже 25 июня 1941 года именно Финляндия в нарушение этого договора объявила войну СССР и присоединилась к коалиции стран Оси во главе с гитлеровской Германией. Однако осторожная политика финского руководства позволила Финляндии сохранить суверенитет и даже территориальную целостность в границах 1940 года. По-видимому, нынешние финские политики не ценят милость Иосифа Сталина к побеждённой Финляндии, который имел все возможности установить в стране просоветский режим или вовсе превратить её в одну из республик СССР, но позволил стране сохранить нейтральный статус и капиталистическую формацию, чем страна пользовалась без малого 80 лет, и что стало одной из основ её процветания. 

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, который уже однажды оскандалился, когда аплодировал ветерану "войск СС" у себя в парламенте, снова показал своё неонацистское нутро. 

Обмотавшись шарфом с украинским флагом и трезубцем, он выкрикнул бандеровское приветствие "Слава Украине!"

К чести собравшихся, ему ответили не  по-бандеровски: "Героям слава!", а как полагается отвечать приличным людям в таких случаях: "F..k Trudo!" (то есть послали по известному адресу). 

В принципе, такое саморазоблачение западных политиков можно только поприветствовать: теперь всему миру очевидно, с кем Россия имеет дело в ходе геополитического противостояния с Западом. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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