Откройте секрет чистого авто: какой цвет выбрать, чтобы не мыть машину каждый день

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Не хотите часто мыть машину: выберите автомобиль именно такого цвета

1:05
Авто

Многим водителям не хочется часто посещать автомойку, что вполне понятно: не у всех есть на это свободное время.

Не хотите часто мыть машину: выберите автомобиль именно такого цвета
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Если выбрать автомобиль определенного цвета, то его не придется мыть так часто. Дело в том, что загрязнения не будут заметны на "правильном" фоне.

Какие цвета не подходят?

На вопрос "Какой цвет машины загрязняется медленнее?" многие уверенно ответят: "Чёрный!" Но это заблуждение. Несмотря на логичность предположения, что грязь менее заметна на тёмном фоне, это не так.

Наоборот, пыль хорошо видна на чёрной поверхности. Белый цвет в этом плане лучше, но его тоже нельзя назвать идеальным: серьёзные загрязнения будут заметны.

Какой цвет выбрать?

Серебристые автомобили — отличный выбор для занятых водителей, у которых нет времени часто посещать мойку.

Автомобиль этого цвета дольше выглядит ухоженным и чистым.

Кстати, подобным свойством обладают и транспортные средства с другими оттенками серого.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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