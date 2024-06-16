Откройте секрет чистого авто: какой цвет выбрать, чтобы не мыть машину каждый день

Не хотите часто мыть машину: выберите автомобиль именно такого цвета

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Многим водителям не хочется часто посещать автомойку, что вполне понятно: не у всех есть на это свободное время.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Если выбрать автомобиль определенного цвета, то его не придется мыть так часто. Дело в том, что загрязнения не будут заметны на "правильном" фоне.

Какие цвета не подходят?

На вопрос "Какой цвет машины загрязняется медленнее?" многие уверенно ответят: "Чёрный!" Но это заблуждение. Несмотря на логичность предположения, что грязь менее заметна на тёмном фоне, это не так.

Наоборот, пыль хорошо видна на чёрной поверхности. Белый цвет в этом плане лучше, но его тоже нельзя назвать идеальным: серьёзные загрязнения будут заметны.

Какой цвет выбрать?

Серебристые автомобили — отличный выбор для занятых водителей, у которых нет времени часто посещать мойку.

Автомобиль этого цвета дольше выглядит ухоженным и чистым.

Кстати, подобным свойством обладают и транспортные средства с другими оттенками серого.