Многим водителям не хочется часто посещать автомойку, что вполне понятно: не у всех есть на это свободное время.
Если выбрать автомобиль определенного цвета, то его не придется мыть так часто. Дело в том, что загрязнения не будут заметны на "правильном" фоне.
Какие цвета не подходят?
На вопрос "Какой цвет машины загрязняется медленнее?" многие уверенно ответят: "Чёрный!" Но это заблуждение. Несмотря на логичность предположения, что грязь менее заметна на тёмном фоне, это не так.
Наоборот, пыль хорошо видна на чёрной поверхности. Белый цвет в этом плане лучше, но его тоже нельзя назвать идеальным: серьёзные загрязнения будут заметны.
Какой цвет выбрать?
Серебристые автомобили — отличный выбор для занятых водителей, у которых нет времени часто посещать мойку.
Автомобиль этого цвета дольше выглядит ухоженным и чистым.
Кстати, подобным свойством обладают и транспортные средства с другими оттенками серого.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.