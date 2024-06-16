Вырастите идеальную розу в саду: просто не совершайте эти распространённые ошибки

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Секреты выращивания пышных роз: эти ошибки важно не допускать

1:26
Садоводство » Цветы

Чтобы вырастить здоровую и цветущую розу, избегайте следующих ошибок.

Секреты выращивания пышных роз: эти ошибки важно не допускать
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Не сажайте в тени. Розы нуждаются в ярком солнечном свете для обильного цветения. Избегайте тенистых мест и предотвращайте сквозняки.

Не используйте бедный субстрат. Посадите розы в плодородную, хорошо дренированную почву с умеренной влажностью. Используйте супесчаную почву с слабокислой реакцией.

Не сажайте старые сорта. Предпочтительнее выбирать новые сорта роз, устойчивые к болезням, так как старые сорта могут быть чувствительны к ним.

Не сушите корни. При посадке роз внимательно относитесь к корням, избегайте их высыхания, например, опрыскивайте их ежедневно до посадки.

Не удобряйте рано. Не удобряйте свежепосаженные розы сразу после посадки, это может помешать укоренению кустов.

Не поливайте часто. Поливайте розы реже, но обильно, избегайте опрыскивания растений, чтобы не способствовать развитию грибковых заболеваний.

Не сажайте розы после роз. Избегайте посадки новых розовых кустов на участках, где ранее росли розы, чтобы предотвратить передачу болезней и вредителей. Если всё же решите это сделать, тщательно подготовьте участок, удалив старые корни и обеззаразив почву.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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