Страны БРИКС открыли второй фронт против Запада

Конференция в Швейцарии по Украине завершилась консолидацией стран БРИКС

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Страны БРИКС отказались от политической и военной поддержки Украины на конференции в Швейцарии, открыв второй фронт против Запада в его прокси-войне с РФ.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Главный вывод конференции в Швейцарии: нужен диалог с Россией

15-16 июня в Швейцарии прошла "мирная" конференция по Украине, организованная Западом. Участие в ней приняли делегации от 92 стран, Россия не была приглашена, Китай отказался от участия.

В итоговой декларации утверждается, что "продолжающаяся война Российской Федерации против Украины продолжает причинять широкомасштабные человеческие страдания и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для всего мира".

Говорится также, что недопустимы:

"любая угроза или применение ядерного оружия",

нападения на торговые суда в портах и ​​на всем пути следования,

нападения на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру.

Декларация также призвала к освобождению всех военнопленных и активному участию всех сторон в диалоге.

"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами", — говорится в заявлении, но Россия прямо не упоминается.

БРИКС поддержал своего участника — Россию

Итоговый документ в Бюргенштоке отказались подписывать 12 стран.

Это: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Они, таким образом, отказались вести политическую, а значит, и военную, поддержку Киева.

Среди этих стран- все партнёры РФ и Китая по БРИКС, а также кандидаты для вступления туда, что открывает второй фронт против Запада в его прокси-войне с РФ на Украине.

Российский президент Владимир Путин гарантировал поставки оружия всем, кто этого захочет, чтобы дать отпор тем странам, которые поставляют ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России. Член политбюро движения "Ансар Аллах" в Йемене Али аль-Кахум заверил в марте, что между Йеменом, РФ, КНР и странами БРИКС происходит "постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях".

"Это необходимо для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте [кризиса вокруг] Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность", — написал представитель "Ансар Аллах" на своей странице в X.

Всё больше стран Глобального юга понимают, что экспансия Запада, которая приходит в виде цветных революций и войн разрушает их экономику и безопасность, формируя неоколониальную зависимость. Это заставляет многих их них сопротивляться и поддерживать Россию, и эта поддержка будет только расширяться.

Степень растерянности среди "гегемонов" — самая высокая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина готова к диалогу "со всеми сторонами", как это предусмотрено резолюцией конференции в Бюргенштоке. То есть Владимир Зеленский должен отменять указ о запрете на переговоры с РФ.

Из лидеров G7 только премьер Канады Джастин Трюдо досидел до финала конференции, остальные дезертировали, выступив с невнятными заявлениями.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "олимпийскому перемирию", а канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против перемирия на Украине "без серьезных переговоров, без плана достижения справедливого и прочного мира". Но никакого такого плана им представлено не было. В отсутствие Джо Байдена степень растерянности среди его "коллег по цеху" — самая высокая, все осмысливают мирные предложения, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным.

Зреет понимание, что в следующий раз — после референдумов в других пока ещё областях Украины, его предложения будут куда более жёсткими.

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