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Знакомим с методом размножения растений, который называется воздушные отводки

Быстрый и эффективный метод увеличить зелёных друзей

1:59
Садоводство » Деревья и кустарники

Воздушные отводки - это метод размножения растений, который позволяет получить дополнительное количество новых экземпляров без использования семян. Этот способ особенно популярен среди садоводов и цветоводов, так как он достаточно прост и эффективен.

Быстрый и эффективный метод увеличить зелёных друзей
Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основная идея воздушных отводок заключается в том, что часть стебля или ветки растения вырезается и помещается в специальную среду для размножения (чаще всего это плодородная почва или вода). Таким образом, к вырезанной части стебля начинают прорастать корни, что помогает ему превратиться в отдельное растение.

Для проведения воздушных отводок потребуется следующее:

1. Выбор и подготовка стебля или ветки растения. Отводку лучше всего делать с здорового и зрелого растения. Стебель или ветку рекомендуется вырезать под углом и обработать рану ростовым стимулятором.

2. Помещение отводки в специальную среду для развития корней. Можно использовать плодородную почву, перлит, вермикулит или воду. Важно обеспечить отводке постоянное увлажнение и защиту от прямого солнечного света.

3. Уход за отводкой. В течение нескольких недель необходимо следить за развитием корней, регулярно увлажнять среду и предотвращать плесень или гниение.

Когда отводка достаточно укоренится, её можно пересадить в постоянное место роста. В результате вы получите новое растение, генетически идентичное родительскому.

Преимущества воздушных отводков заключаются в том, что данный метод позволяет сохранить все генетические характеристики растения и получить новое экземпляр быстрее, чем при помощи семян. Кроме того, этот способ не требует специальных навыков и инструментов, и подходит для большинства растений.

Воздушные отводки - метод размножения деревьев
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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