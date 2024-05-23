Маленькие дома — большой спрос: почему россияне выбирают жилье до 60 кв. м

Почти треть домов, выставленных на продажу, площадью менее 60 кв. м

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Площадь индивидуальных домов уменьшается. Согласно информации, предоставленной федеральным комбинатом стеновых материалов "Винзер", почти треть домов, выставленных на продажу, имеет площадь менее 60 квадратных метров.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

Рост стоимости строительства и увеличение цен на готовые дома способствуют повышению спроса на небольшие частные дома, пояснил Денис Жалнин из "Винзер". Люди выбирают индивидуальные дома меньшей площади из-за их доступности. Он отметил, что покупатели стремятся эффективно использовать пространство, предпочитая европланировки и вынося места для хранения сезонных вещей за пределы дома.

Наибольшую долю среди выставленных на продажу домов занимают лоты площадью от 30 до 60 кв. м — 25,8% предложения. Дома площадью от 60 до 90 кв. м составляют 20,8%, а от 90 до 120 кв. м — 16,6%. Дома с площадью от 120 до 150 кв. м занимают 10,5%, а от 150 до 180 кв. м — 6,1%. Доля домов площадью более 180 кв. м составляет 15,6%. Компактные дома-студии площадью до 30 кв. м занимают около 5%. Таким образом, доля домов площадью до 60 кв. м составляет более 30%.

Руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков отметил, что люди стали более прагматично подходить к проектированию индивидуальных домов, стремясь минимизировать капитальные затраты и расходы на эксплуатацию. Он подчеркнул, что мода на большие дома уходит в прошлое, и люди предпочитают компактные дома с удобными планировками.