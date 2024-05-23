Маленькие дома — большой спрос: почему россияне выбирают жилье до 60 кв. м

Площадь индивидуальных домов уменьшается. Согласно информации, предоставленной федеральным комбинатом стеновых материалов "Винзер", почти треть домов, выставленных на продажу, имеет площадь менее 60 квадратных метров.
Рост стоимости строительства и увеличение цен на готовые дома способствуют повышению спроса на небольшие частные дома, пояснил Денис Жалнин из "Винзер". Люди выбирают индивидуальные дома меньшей площади из-за их доступности. Он отметил, что покупатели стремятся эффективно использовать пространство, предпочитая европланировки и вынося места для хранения сезонных вещей за пределы дома.
Наибольшую долю среди выставленных на продажу домов занимают лоты площадью от 30 до 60 кв. м — 25,8% предложения. Дома площадью от 60 до 90 кв. м составляют 20,8%, а от 90 до 120 кв. м — 16,6%. Дома с площадью от 120 до 150 кв. м занимают 10,5%, а от 150 до 180 кв. м — 6,1%. Доля домов площадью более 180 кв. м составляет 15,6%. Компактные дома-студии площадью до 30 кв. м занимают около 5%. Таким образом, доля домов площадью до 60 кв. м составляет более 30%.
Руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков отметил, что люди стали более прагматично подходить к проектированию индивидуальных домов, стремясь минимизировать капитальные затраты и расходы на эксплуатацию. Он подчеркнул, что мода на большие дома уходит в прошлое, и люди предпочитают компактные дома с удобными планировками.
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