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Экс-чемпион UFC Усман сообщил о следующем сопернике Усика

0:52
Спорт

Экс-чемпион UFC Камару Усман рассказал, кто следующий будет драться с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Александром Усиком.

Экс-чемпион UFC Усман сообщил о следующем сопернике Усика
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Напомним, что 18 мая 2024 года украинский спортсмен выиграл бой с Тайсоном Фьюри.

"Знаю, что это безумие, а также понимаю, что все будут пытаться возразить по этому поводу, но мне хотелось бы увидеть, как Усик подерётся с Фрэнсисом Нганну", — приводит "Чемпионат" слова Усмана, ссылаясь на портал Give me Sport.

Он считает, что Усик преподал урок многим парням, однако Фрэнсис — сильнейший панчер среди них.

"Было бы интересно посмотреть на то, как Александр сможет победить его", — заключил экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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