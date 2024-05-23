Экс-чемпион UFC Усман сообщил о следующем сопернике Усика

Экс-чемпион UFC Камару Усман рассказал, кто следующий будет драться с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Александром Усиком.
Напомним, что 18 мая 2024 года украинский спортсмен выиграл бой с Тайсоном Фьюри.
"Знаю, что это безумие, а также понимаю, что все будут пытаться возразить по этому поводу, но мне хотелось бы увидеть, как Усик подерётся с Фрэнсисом Нганну", — приводит "Чемпионат" слова Усмана, ссылаясь на портал Give me Sport.
Он считает, что Усик преподал урок многим парням, однако Фрэнсис — сильнейший панчер среди них.
"Было бы интересно посмотреть на то, как Александр сможет победить его", — заключил экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.