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Учёные ошибались: люди мигрировали в Америку на 7000 лет раньше, чем было принято считать

Стало известно, когда произошла миграция людей в Америку

1:33
Наука

Недавние археологические находки на острове Парсонс в штате Мэриленд ставят под сомнение традиционные представления о заселении Америки, предполагая пересмотр хронологии на 7000 лет.

Стало известно, когда произошла миграция людей в Америку
Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Геолог Даррин Лоури и его команда обнаружили 286 артефактов, датируемых временем, когда большая часть континента была покрыта льдом. Однако методы датировки вызывают споры среди специалистов.

Остров Парсонс подвержен эрозии и подъему уровня моря, что усложняет исследования и подчеркивает необходимость срочной документации артефактов. Лоури, несмотря на свои связи со Смитсоновским институтом, опубликовал результаты в виде 260-страничной онлайн-рукописи, выражая недовольство традиционной системой рецензирования, которую он считает предвзятой.

Исследования Лоури, начавшиеся в детстве, привели его к выводу, что присутствие древних людей в регионе могло быть значительно ранее, чем считалось. Он бросает вызов теории "Великой миграции" из Азии через Берингов мост, датируемой около 15 000 лет назад, и ставит под сомнение роль наконечников Хлодвига как единственного доказательства раннего присутствия человека.

Новые данные, включая следы в Уайт-Сэндс, Нью-Мексико, датируемые 23 000-21 000 лет назад, также поддерживают эту пересмотренную хронологию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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