Спасут ваши нервы и время: это лучшие породы кошек для маленьких детей

Эксперты выделили лучшие породы кошек для детей

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Все знают, что коты своенравны, независимы и не склонны терпеть то, что им не нравится. Внимание ребенка может раздражать питомца, ведь у него есть свои дела. Он хочет поспать, понаблюдать за птичками и не любит, когда его обнимают или укладывают спать в кукольную кроватку.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В таких ситуациях питомец старается защититься, прибегая к своим природным инстинктам — шипит, царапает и кусает. Это может быть довольно болезненно и опасно, особенно для ребенка.

Однако не стоит отказываться от идеи завести питомца. Важно просто правильно подобрать породу, которая будет наиболее терпеливой.

Мейн-кун

Мейн-куны — одни из самых крупных домашних кошек. Их красивая длинная шерсть требует ухода, но благодаря ей эти животные кажутся еще крупнее и привлекательнее. Главное достоинство породы — спокойный характер и способность легко уживаться с детьми. Мейн-кун спокойно терпит обнимания, наряжания и укладывания в игрушечную кровать. Он с удовольствием будет играть с бантиком на ниточке или мячиком, а когда устанет, спрячется и спокойно заснет.

Сфинкс

Если вы не хотите тратить время на уход за шерстью и не любите, когда по квартире летает пух во время линьки, сфинкс — идеальный выбор. Эти кошки не всегда полностью без шерсти, но их шерстка гораздо менее пушистая по сравнению с мейн-куном и другими породами. Сфинксы активны и любят подвижные игры с детьми. Они стараются оказаться в центре внимания и редко проявляют агрессию. Если сфинксу что-то не нравится, он скорее улизнет, чем вступит в драку. Они прекрасно уживаются с собаками и часто предпочитают их другим кошкам.

Абиссинская кошка

Абиссинские кошки — это удивительное сочетание активности и спокойствия. Они любят бегать, прыгать и играть, но также любят спокойно наблюдать за домочадцами. Эти кошки лояльны к детям и всем членам семьи, любят забираться на высокие места. Абиссинская кошка будет весело бегать с ребенком, а когда устанет, заберется повыше и будет наблюдать за происходящим.

Заводя питомца в доме, где есть ребенок, нужно быть готовым к постоянному наблюдению за ними. Питомец может случайно причинить вред ребенку не из-за агрессии, а просто потому, что не понимает чего-то. Например, кошки любят забираться на людей, кусать и царапать их. Чтобы минимизировать риски, важно правильно воспитывать кошку, объясняя, что можно делать, а что нельзя.