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Рассказываем, как выкапывать нарциссы

Где хранить лукавицы нарциссов

2:11
Садоводство » Цветы

Нарциссы - это красивые и нежные цветы, которые радуют нас своими яркими и ароматными цветами весной. Они являются одними из самых популярных и любимых цветов среди садоводов и цветоводов. Но как правильно ухаживать за ними и когда нужно выкапывать нарциссы?

Где хранить лукавицы нарциссов
Фото: tg-5.saloon.jp by Soseipapa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое, что нужно знать о нарциссах - это то, что они являются многолетними растениями. Это означает, что они могут расти и цвести несколько лет подряд, если им обеспечены правильные условия. Но в то же время, они нуждаются в периодическом пересадке и выкапывании.

Когда же нужно выкапывать нарциссы? Оптимальное время для этого - осень. В это время растение уже отцвело и перешло в состояние покоя. Выкапывать нарциссы нужно после того, как листья полностью высохнут и станут желтеть. Это обычно происходит в конце июня - начале июля.

Перед тем, как приступить к выкапыванию нарциссов, необходимо подготовить инструменты. Для этого понадобятся лопата, садовые ножницы и контейнеры для хранения луковиц. Также стоит подготовить место для хранения луковиц - это может быть сухое и прохладное место, защищенное от солнечного света.

Процесс выкапывания нарциссов довольно простой. Сначала нужно аккуратно выкопать луковицы из земли, стараясь не повредить их. Затем отделить луковицы от стеблей и листьев, оставив только здоровые и крепкие экземпляры. При необходимости можно обрезать корни и стебли до 5-7 см.

После этого луковицы нужно промыть и оставить на несколько часов на солнце для высыхания. Затем они должны быть помещены в контейнеры с сухой торфяной землей или песком. Важно не пересушивать луковицы, но и не оставлять их в сырости.

Хранить луковицы нужно до следующей весны, когда они снова будут готовы к посадке. Перед этим стоит проверить их на наличие гнили и болезней. Если обнаружатся поврежденные экземпляры, их нужно выбросить, чтобы не заразить остальные.

Надо ли выкапывать нарциссы после цветения?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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