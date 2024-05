Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?

Клубника - это один из самых популярных и любимых ягодных культур. Её сочный и сладкий вкус, а также аромат делают ее незаменимой в летнем меню. Но чтобы получить крупные и сочные ягоды, необходимо правильно ухаживать за растением. Одним из важных аспектов здесь является правильное использование удобрений.

Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic