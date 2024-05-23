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Бьюти-лайфхаки с кокосовой водой: уход за кожей и волосами для совершенного внешнего вида

Секреты красоты с кокосовой водой: лайфхаки для ухода за кожей и волосами

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Кокосовая вода не только вкусная и освежающая, но и способна оказать благотворное воздействие на кожу и волосы. Ежедневное употребление этого напитка улучшает здоровье изнутри, а его использование в уходе за внешностью может принести ещё больше пользы. Вот несколько бьюти-лайфхаков с кокосовой водой от femina.in, которые стоит попробовать.

Секреты красоты с кокосовой водой: лайфхаки для ухода за кожей и волосами
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Увлажняющий мист для лица

Для сухой и чувствительной кожи кокосовая вода может стать спасением. Она богата натуральными сахарами и антиоксидантами, что помогает питать и увлажнять эпидермис. Чтобы сделать спрей для лица, смешайте кокосовую воду с розовой водой в равных пропорциях и перелейте в распылитель. Используйте по мере необходимости в течении дня.

Маска для борьбы с прыщами

Она содержит витамин С и аминокислоты, а также обладает противомикробными свойствами, что помогает в борьбе с акне. Смешайте кокосовую воду с куркумой и красным сандалом до образования густой пасты. Нанесите её на проблемные зоны для уменьшения прыщей и покраснений.

Массаж для волос

Для борьбы с выпадением локонов используйте кокосовую воду. Она улучшает кровообращение в коже головы, питая волосяные фолликулы. Массаж с кокосовой водой перед мытьем волос укрепит их, придаст гладкость и блеск. Это природный кондиционер, который легко смывается и не оставляет жирных следов.

Ополаскиватель от перхоти

Кокосовая вода обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что помогает в лечении и профилактике перхоти. Для приготовления средства смешайте кокосовую воду и яблочный уксус в равных частях. После мытья головы нанесите смесь на волосы и кожу головы, оставьте на 5 минут и смойте прохладной водой. Это придаст вашей шевелюре блеск и свежесть.

Обязательно проведите тест на аллергию при использовании этих средств, особенно если у вас чувствительная кожа. Попробуйте эти простые рецепты с кокосовой водой и наслаждайтесь красивой кожей и блестящими волосами.

Кокосовая вода - Польза и Вред. Полезные свойства кокосовой воды. Чем полезна?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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