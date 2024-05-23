Страховая компания "Согласие" выплатила 3,7 млн рублей за повреждённый вертолёт Ми-8, приземлившийся в условиях сильного ветра и обледенения

СК "Согласие" выплатила 3,7 млн рублей за повреждение вертолёта Ми-8

0:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Согласие" выплатила почти 3,7 млн рублей за повреждения вертолёта Ми-8, пострадавшего при вынужденной посадке в неблагоприятных метеоусловиях.

Фото: russianplanes.net by Igor Dvurekov is licensed under CC BY-SA 3.0

На борту санитарного вертолёта находились 9 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.

Экипаж вертолёта принял решение приземлиться на площадке, выбранной с воздуха, из-за сильного ветра, начавшегося обледенения и попадания льда в двигатель, что привело к изменению характера полета.

Выплата была произведена компанией "Согласие" в рамках страхования воздушного транспорта.