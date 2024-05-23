Страховая компания "Согласие" выплатила 3,7 млн рублей за повреждённый вертолёт Ми-8, приземлившийся в условиях сильного ветра и обледенения

Страховая компания "Согласие" выплатила почти 3,7 млн рублей за повреждения вертолёта Ми-8, пострадавшего при вынужденной посадке в неблагоприятных метеоусловиях.
На борту санитарного вертолёта находились 9 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.
Экипаж вертолёта принял решение приземлиться на площадке, выбранной с воздуха, из-за сильного ветра, начавшегося обледенения и попадания льда в двигатель, что привело к изменению характера полета.
Выплата была произведена компанией "Согласие" в рамках страхования воздушного транспорта.
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