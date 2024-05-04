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Ковошинг: новый взгляд на уход за волосами без шампуня

Уход за волосами без использования шампуня: описание процедуры ковошинга

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Шампунь, бальзамы, маски и флюиды — многочисленные продукты для ухода за волосами, которые предлагают различные бренды. Однако последние годы привели к росту популярности ковошинга — метода ухода за волосами, основанного на полном отказе от шампуня. Сторонники этого подхода утверждают, что шампунь негативно воздействует на волосы, лишая их силы и блеска. Известный стилист Лоррэн Месси высказала мнение, что агрессивные очищающие компоненты и силиконы в составе шампуня могут ухудшить состояние волос, вызвав пушистость и безжизненность. Она разработала метод ковошинга — мытье волос с использованием специального кондиционера, который, по ее мнению, способен восстановить здоровье и блеск волос.

Уход за волосами без использования шампуня: описание процедуры ковошинга
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Правильное выполнение процедуры ковошинга требует соблюдения нескольких этапов и выбора подходящих средств. Он может занять больше времени и не всегда экономически выгоден. Подготовка к мытью включает расчесывание сухих волос и увлажнение их водой перед нанесением кондиционера. На влажные волосы наносится кондиционер в достаточном количестве, а затем выполняется массаж кожи головы и смывается кондиционер прохладной водой. Волосы не нужно тереть полотенцем, достаточно промокнуть их и дать высохнуть естественным образом.

Приверженцы ковошинга утверждают, что благодаря этому методу волосы становятся более живыми, послушными и блестящими. Массаж кожи головы и отсутствие силиконов способствуют улучшению состояния кожи головы и ускорению роста волос. Однако этот метод может не подойти всем: обладательницы жирных волос могут заметить быстрое появление жирности, а волосы могут потерять объем и стать безжизненными из-за разглаживающего эффекта кондиционера.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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