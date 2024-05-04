Эти запахи просто обожают кошки: список не ограничивается валерьянкой!

Эксперты назвали любимые запахи кошек

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие животные реагируют на ароматы, которые могут влиять на их настроение, нервную систему и поведение.

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В некоторых случаях это вызывает положительные реакции, но порой кошки могут быть привлечены к ароматам, которые принадлежат опасным растениям. В таких ситуациях важно убедиться, что питомцу не грозит никакая опасность.

Некоторые ароматы, которые могут привести кошек в восторг:

Корень валерьяны: это растение обычно имеет сильный успокаивающий эффект на людей, используемый в период стресса. Однако у кошек оно может вызвать агрессивное поведение. Эксперты рекомендуют избегать доступа к нему для животных.

это растение обычно имеет сильный успокаивающий эффект на людей, используемый в период стресса. Однако у кошек оно может вызвать агрессивное поведение. Эксперты рекомендуют избегать доступа к нему для животных. Кошачья мята: известная своим привлекательным ароматом для кошек, она может сделать их спокойными и послушными. Однако не все кошки реагируют на нее также положительно, и около трети из них могут проявлять равнодушие к этому растению.

известная своим привлекательным ароматом для кошек, она может сделать их спокойными и послушными. Однако не все кошки реагируют на нее также положительно, и около трети из них могут проявлять равнодушие к этому растению. Базилик: это может показаться удивительным, но многие кошки любят аромат базилика. Малые порции этой пряности могут быть безопасны для них, но следует предоставлять только свежий базилик.

это может показаться удивительным, но многие кошки любят аромат базилика. Малые порции этой пряности могут быть безопасны для них, но следует предоставлять только свежий базилик. Жимолость: аромат жимолости может привлечь кошек, но само растение токсично для них, поэтому необходимо быть осторожным, если оно растет в вашем саду.