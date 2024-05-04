Эти запахи просто обожают кошки: список не ограничивается валерьянкой!

Многие животные реагируют на ароматы, которые могут влиять на их настроение, нервную систему и поведение.
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В некоторых случаях это вызывает положительные реакции, но порой кошки могут быть привлечены к ароматам, которые принадлежат опасным растениям. В таких ситуациях важно убедиться, что питомцу не грозит никакая опасность.
Некоторые ароматы, которые могут привести кошек в восторг:
Корень валерьяны: это растение обычно имеет сильный успокаивающий эффект на людей, используемый в период стресса. Однако у кошек оно может вызвать агрессивное поведение. Эксперты рекомендуют избегать доступа к нему для животных.
Кошачья мята: известная своим привлекательным ароматом для кошек, она может сделать их спокойными и послушными. Однако не все кошки реагируют на нее также положительно, и около трети из них могут проявлять равнодушие к этому растению.
Базилик: это может показаться удивительным, но многие кошки любят аромат базилика. Малые порции этой пряности могут быть безопасны для них, но следует предоставлять только свежий базилик.
Жимолость: аромат жимолости может привлечь кошек, но само растение токсично для них, поэтому необходимо быть осторожным, если оно растет в вашем саду.