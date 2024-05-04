Фитнес-тренер рассказал о пользе отжиманий

Фитнес-тренеры рассказали о плюсах отжиманий.
Во-первых это одно из самых доступных упражнений. Из можно делать где угодно.
Как и любые физические упражнения, отжимания добавляют силу и выносливость. Также затрачивается определенное количество калорий, что важно для тех, кто худеет или поддерживает себя в форме, пишет портал "СЭ".
Тренер Александр Велков считает, что отжимания из упора лежа — это положение планки. Задействованы и мышцы-стабилизаторы, отвечающие за устойчивость положения тела, и скелетные мышцы, обеспечивающие выполнение движений.
"Выполнение отжиманий способствует развитию грудных мышц, тренирует руки и плечи. Регулярное выполнение упражнения повышает выносливость и силу мышц верхней части тела", — объяснила тренер Марина Плеханова.
Однако у этого упражнения есть и противопоказания. Среди них повреждения мышц и суставов; гипертония; лишний вес и период восстановления после операций или травм.
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