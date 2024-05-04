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Фитнес-тренер рассказал о пользе отжиманий

1:09
Спорт

Фитнес-тренеры рассказали о плюсах отжиманий.

Фитнес-тренер рассказал о пользе отжиманий
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Во-первых это одно из самых доступных упражнений. Из можно делать где угодно.

Как и любые физические упражнения, отжимания добавляют силу и выносливость. Также затрачивается определенное количество калорий, что важно для тех, кто худеет или поддерживает себя в форме, пишет портал "СЭ".

Тренер Александр Велков считает, что отжимания из упора лежа — это положение планки. Задействованы и мышцы-стабилизаторы, отвечающие за устойчивость положения тела, и скелетные мышцы, обеспечивающие выполнение движений.

"Выполнение отжиманий способствует развитию грудных мышц, тренирует руки и плечи. Регулярное выполнение упражнения повышает выносливость и силу мышц верхней части тела", — объяснила тренер Марина Плеханова.

Однако у этого упражнения есть и противопоказания. Среди них повреждения мышц и суставов; гипертония; лишний вес и период восстановления после операций или травм.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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