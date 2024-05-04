Похвала от Пугачёвой может сыграть с участницей "Голос" злую шутку

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU заявил, что лесть от советской певицы Аллы Пугачёвой в адрес участницы шоу "Голос" Анастасии Садковской может сыграть с молодой исполнительницей злую шутку.
Он отметил, что похвала от уехавшей в Израиль артистки может обернуться злом с любой преемницей.
"Благословение от токсичной Пугачёвой может загубить карьеру. Пусть развиваются сами. Пугачёва забыла, что наплевала в душу многим россиянам, которым на ее мнение уже наплевать", — заметил музкритик.
Народная артистка СССР Алла Пугачева публично поддержала в своем блоге участницу "Голос" Анастасию Садковскую, назвав её "настоящей певицей".
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