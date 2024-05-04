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Саша Стоун рассекретил тайну отношений с Надей Сысоевой

Блогер Саша Стоун признался в сожительстве с актрисой Надеждой Сысоевой

0:57
Шоу-бизнес

Блогер Саша Стоун в программе "Утро. ТНТ" рассказал, что съехался со своей возлюбленной, актрисой Надеждой Сысоевой.

Блогер Саша Стоун признался в сожительстве с актрисой Надеждой Сысоевой
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Оказалось, что утром звезда соцсетей вынужден выходить на прогулку с двумя собаками, потому что в ином случае ему придется убираться дома. При этом ведущая программы Анна Хилькевич подметила, что вообще-то у Стоуна только один пес.

На это Саша пояснил, что теперь вместе с ним продевает и мыльтипу Сысоевой.

"Да, это собака Нади. Мой пес, знаешь, такой молчаливый, ленивый в какой-то степени, он не будет никого трогать. А вот Расти, даже если я хочу выспаться, будет тебе по лицу лапами бить", — поделился Стоун.

Актриса Надежда Сысоева на 15 лет старше Саши Стоуна.

Ранее актриса София Вергара рассказала о своей зависимости от сладкого.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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