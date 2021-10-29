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Андрей Малахов показал фото времён своей бурной молодости

Шоу-бизнес

Андрей Малахов поделился с поклонниками фотографией из прошлого, глядя на которую хочется спросить: "Что здесь вообще происходит?" Молодость шоумена, судя по всему, была бурной.

Андрей Малахов и Сергей Зверев с подругой
Андрей Малахов и Сергей Зверев с подругой

Андрей Малахов удивил подписчиков, признавшись, что его связывала крепкая дружба с популярным стилистом Сергеем Зверевым.

На снимке запечатлена девушка в фате с огромным чупа-чупсом. Зверев облачён в сияющий наряд. Над парочкой склоняется Малахов с модной стрижкой.

"Фото сделано на съёмках реалити-шоу @zverevsuperstar "Полный фешн". Рядом со мной Серёжа Зверев и его спутница Леся. Год, когда @zverevsuperstar ещё не начал песенную карьеру, не баллотировался в депутаты Госдумы, не защищал Байкал (Сережа, сейчас наблюдаю и горжусь твоим неравнодушием!" — пишет под снимком 49-летний телеведущий.

То весёлое безбашенное время звезда ТВ вспоминает с ностальгией.

"А время, когда мы вели хит-парад "Золотой граммофон" вместе с @zverevsuperstar и @alla_dovlatova вспоминаю как самое весёлое: каждое воскресенье мы собирались в студии "Русского радио" и хохотали до упаду! Сложно представить, но всё это до появления знаменитой фразы "Звезда в шоке!" ("краш" и "кринж" рядом не стояли — кажется, она была с нами всегда!) Сколько же лет прошло? 10? 12? 15?" — задаётся вопросом Малахов. 

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Сергей Зверев прямой эфир Инстаграм 9 10 2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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