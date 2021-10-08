Малахов показал легендарный поцелуй с Тиной Канделаки

Почему-то всех звёзд тянет поцеловаться с Тиной Канделаки. Поцелуи с телеведущей грузинского происхождения получаются особенно страстными и жаркими.

Все никак не могут забыть поцелуй Ксении Собчак и Тины Канделаки. Андрею Малахову, похоже, стало обидно, что никто не вспоминает его дерзкой выходки на публике, когда они с Тиной слились в долгом поцелуе.

Шоумен решил напомнить о своих подвигах зумерам (на молодёжном сленге означает подростков, "цифровое поколение")

"Зумеры, нам есть чем вас удивить! 2008-й. Премия GQ. Из времён до пандемии коронавируса и спустя год после легендарного поцелуя @tina_kandelaki и @xenia_sobchak — я поддержал эстафету! Пресса тогда пестрила заголовками: "Малахова засосало в Тину Канделаки", "Малахов и Канделаки устроили публичную оргию", а мы с @tina_kandelaki просто вручали номинацию "Писатель года"…" — написал телеведущий в своём Instagram, сопроводив пост подтверждающим видео.

Малахов попросил за это прощения у супруги Натальи Шкулёвой, написав хештег — "Наташа, прости".

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