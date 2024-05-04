Безопасность в Турции: советы и предупреждения от британского министерства для туристов

Туристам в Турции может грозить тюремный срок из-за повышения температуры

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британское Министерство иностранных дел и развития (FCDO) обновило рекомендации для граждан, планирующих поездку в Турцию, подчеркивая определенные риски, с которыми могут столкнуться туристы.

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Важным аспектом нового заявления является предостережение о возможности роста температур в некоторых регионах, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров. В случае пожара, туристы должны активно следовать инструкциям местных властей и, при необходимости, эвакуироваться из зоны опасности.

Кроме того, министерство выражает беспокойство по поводу строгих штрафных санкций за поджоги, предупреждая, что намеренное возгорание может привести к значительным штрафам или даже тюремному заключению.

В заключение, FCDO призывает британских граждан проявлять повышенную бдительность, особенно учитывая потенциальную угрозу землетрясений и других геологических событий, которые могут иметь серьезные последствия.