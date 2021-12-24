Григорий Лепс жалуется поклонникам на своё житьё-бытьё. В очередной раз певец заговорил загадками. Фанаты утешают артиста, который выглядит уставшим и грустным.
Григорий Лепс, который в последнее время сильно похудел и осунулся, вызывает у поклонников острое чувство сострадания.
Фанаты приписывают певцу разные эмоции, в то время как Лепс рассказывает о своих мыслях и тревогах очень завуалированно.
Ранее он поразмышлял о свободе.
"Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше", — написал в своём Instagram-аккаунте артист.
В своём очередном посте Лепс сделал селфи на фоне картины с изображением бушующего моря.
"А что если бы тогда?" — подписал 59-летний исполнитель снимок.
Эта фраза была понята, как мечта вернуться в прошлое и что-то изменить в своей жизни.
Фолловеры тут же стали выражать певцу слова поддержки и сочувствия.
"Очень похудевший. Берегите себя!";
"Держитесь. Это в любом случае больно";
"После чёрной полосы наступает белая. Всё прекрасно. Главное все живы и здоровы. Особенно мама";
"А может ещё не все потеряли попробуйте наладить с богом да хранит тебя Господь", — писали в Сети под постом вокалиста.
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