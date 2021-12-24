Лепс поделился душевными терзаниями с фанатами: "А что если бы тогда?"

Григорий Лепс жалуется поклонникам на своё житьё-бытьё. В очередной раз певец заговорил загадками. Фанаты утешают артиста, который выглядит уставшим и грустным.

Григорий Лепс

Григорий Лепс, который в последнее время сильно похудел и осунулся, вызывает у поклонников острое чувство сострадания.

Фанаты приписывают певцу разные эмоции, в то время как Лепс рассказывает о своих мыслях и тревогах очень завуалированно.

Ранее он поразмышлял о свободе.

"Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше", — написал в своём Instagram-аккаунте артист.

В своём очередном посте Лепс сделал селфи на фоне картины с изображением бушующего моря.

"А что если бы тогда?" — подписал 59-летний исполнитель снимок.

Эта фраза была понята, как мечта вернуться в прошлое и что-то изменить в своей жизни.

Фолловеры тут же стали выражать певцу слова поддержки и сочувствия.

"Очень похудевший. Берегите себя!"; "Держитесь. Это в любом случае больно"; "После чёрной полосы наступает белая. Всё прекрасно. Главное все живы и здоровы. Особенно мама"; "А может ещё не все потеряли попробуйте наладить с богом да хранит тебя Господь", — писали в Сети под постом вокалиста.

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