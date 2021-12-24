Миллиардер Григорий Лепс после развода с женой Анной Шаплыковой ютится в комнате для гостей.
Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" приобрёл за свою успешную певческую карьеру несколько солидных объектов недвижимости.
Часть недвижимости изначально была записана на супругу. Шаплыкой принадлежит элитная квартира в Москве площадью 300 квадратных метров. Её стоимость оценивается в 300 миллионов рублей.
По информации "Комсомольской правды", суммарная стоимость имущества Лепса оценивается почти в миллиард рублей.
Самые дорогостоящие активы народного артиста РФ — два соседних особняка, стилизованных под буддийские пагоды, расположенные в элитном подмосковном поселке "Третья Охота" на Новой Риге. Изюминкой недвижимости является взятый певцом в аренду лес. Ценно место ещё и тем, что от особняка имеется выход к озеру.
В этом особняке, в котором имеется 17 комнат, Лепс с семьёй живёт уже шесть лет. Предусмотрен в доме и мини-отель. В этих гостевых комнатах и нашёл приют Григорий после развода и раздела недвижимости.
Недвижимость в элитном посёлке оценивается в сумму 600 миллионов рублей.
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