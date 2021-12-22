EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия
Симоньян вспомнила, как сурово обошёлся с ней Зимин
Эксперт Белогорьев ответил на обвинения Польши в адрес России из-за газа
Мясников вывел знаменитых антиваксеров на чистую воду: "Подленько выходит"
Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин
Илон Маск: Россия запрашивает безумные деньги за доставку на МКС
Григорий Лепс отметил развод в Италии
В Госдуме оценили жалобу "Нафтогаза" на "Газпром": Украину никто не спрашивает

Громкий развод Григория Лепса обрастает новыми подробностями

Шоу-бизнес

Стало известно, как Григорий Лепс поступил с первой женой при разводе.

Громкий развод Григория Лепса обрастает новыми подробностями

После расставания Лепса с балериной Анной Шаплыковой поклонники певца вспомнили о его первом браке, который тоже закончился крахом.

Как пишет "Комсомольская правда", с красавицей Светланой Григорий Лепс познакомился в Сочинском музыкальном училище. Она была звездой факультета. Самая популярная девушка учебного заведения была окружена поклонниками, однако отдала своё сердце Лепсу.

Во времена своей молодости певец зарабатывал тем, что пел в элитном Сочинском ресторане "137". Там вокалиста заметили звёзды российской эстрады и порекомендовали ему покорять Москву.

Отношения с супругой Светланой на тот момент уже дали трещину. В штыки принимали невестку и родители Лепса. Светлана забрала дочь и ушла от мужа. Имущества у супругов тогда фактически не было. Весь скарб уместился в двух чемоданах. После развода Светлана осталась буквально ни с чем. 

Старшую дочь от первого брака Лепс отправил учиться за границу, когда его финансовые дела пошли в гору.

Первая супруга Лепса работала певицей в ресторане, а потом создала фирму по организации праздников. Женщина занимается предпринимательской деятельностью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Григорий Лепс разводится с женой после 20 лет брака
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Громкий развод Григория Лепса обрастает новыми подробностями
В Китае скончалась старейшая жительница страны
В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия
Симоньян вспомнила, как сурово обошёлся с ней Зимин
СБ ООН принял резолюцию США по выплатам Афганистану
Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"
Моргенштерн удалил с YouTube свой клип после нападок СК
Эксперт Белогорьев ответил на обвинения Польши в адрес России из-за газа
Николай Лазарев: "Театр не имеет права отбирать у людей надежду!"
Мясников вывел знаменитых антиваксеров на чистую воду: "Подленько выходит"
Популярное
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей

Более 15 тысяч врачей и ученых со всего мира подписали декларацию против вакцинации детей от коронавируса препаратами на основе мРНК.

Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов
Происшествия
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Шоу-бизнес
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Экономика и бизнес
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников