Стало известно, как Григорий Лепс поступил с первой женой при разводе.
После расставания Лепса с балериной Анной Шаплыковой поклонники певца вспомнили о его первом браке, который тоже закончился крахом.
Как пишет "Комсомольская правда", с красавицей Светланой Григорий Лепс познакомился в Сочинском музыкальном училище. Она была звездой факультета. Самая популярная девушка учебного заведения была окружена поклонниками, однако отдала своё сердце Лепсу.
Во времена своей молодости певец зарабатывал тем, что пел в элитном Сочинском ресторане "137". Там вокалиста заметили звёзды российской эстрады и порекомендовали ему покорять Москву.
Отношения с супругой Светланой на тот момент уже дали трещину. В штыки принимали невестку и родители Лепса. Светлана забрала дочь и ушла от мужа. Имущества у супругов тогда фактически не было. Весь скарб уместился в двух чемоданах. После развода Светлана осталась буквально ни с чем.
Старшую дочь от первого брака Лепс отправил учиться за границу, когда его финансовые дела пошли в гору.
Первая супруга Лепса работала певицей в ресторане, а потом создала фирму по организации праздников. Женщина занимается предпринимательской деятельностью.
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