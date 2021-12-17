Соседов сравнил Бузову с Мадонной: "Таланта нет, но умеет себя подать"

Музыкальный критик Сергей Соседов сравнил певицу Ольгу Бузову с американской звездой Мадонной. По мнению Соседова, у неё также нет таланта, но она умеет себя подать и много работает.

Музыкальный критик подчеркнул, что Бузова в курсе его мнения о её талантах и не обижается.

"Мы работаем с ней в одном проекте — "X-факторе". Она там всё комментирует, как может, зовёт к высокой мечте, что крылья должны быть у человека, что нельзя их обрубать. Она трудоголик. А какие у неё актёрские или вокальные таланты? Их у неё нет, но она умеет себя преподнести, подать, она работает", — рассказал Соседов News. ru.

Критик пояснил своё сравнение Бузовой с Мадонной тем, что американская звезда тоже непрофессионально поёт, а выступление на Евровидении в Израиле было более, чем посредственным. Бузова, по его словам, также показывает пример, нужно работать над собой, несмотря на критику и ни от кого ничего не ждать.

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