Бузова призналась, что ей нравятся сибиряки

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, за что любит жителей Сибири. По её мнению, сибиряки отличаются открытостью, приветливостью и тёплым отношением к окружающим, несмотря на суровый климат, в котором им приходится жить. Своим мнением о жителях Сибири Бузова поделилась с изданием KP.RU.

"У меня особое отношение к Тюмени и к Сибири в целом. Я очень люблю сибирских людей, у них есть такая закалка, мужской стержень, хороший вкус, прекрасная рыбка! И несмотря на суровый климат, люди очень тёплые, приветливые и открытые", — рассказала певица.

Также Бузова вспомнила о съёмках новогодней комедии "Ёлки-8", в которой она исполнила роль самой себя. Артистка с теплотой рассказала о дружелюбной атмосфере во время съёмок, и о том, что её не смутили некоторые тяготы съёмочного процесса, когда летом приходилось играть свою роль в шубе под искусственным снегом.

"Мы актёры, мы исполняем актёрские задачи. Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе", — твёрдо заявила Бузова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.