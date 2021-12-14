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Бузова призналась, что ей нравятся сибиряки

Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, за что любит жителей Сибири. По её мнению, сибиряки отличаются открытостью, приветливостью и тёплым отношением к окружающим, несмотря на суровый климат, в котором им приходится жить. Своим мнением о жителях Сибири Бузова поделилась с изданием KP.RU.

Бузова призналась, что ей нравятся сибиряки

"У меня особое отношение к Тюмени и к Сибири в целом. Я очень люблю сибирских людей, у них есть такая закалка, мужской стержень, хороший вкус, прекрасная рыбка! И несмотря на суровый климат, люди очень тёплые, приветливые и открытые", — рассказала певица.

Также Бузова вспомнила о съёмках новогодней комедии "Ёлки-8", в которой она исполнила роль самой себя. Артистка с теплотой рассказала о дружелюбной атмосфере во время съёмок, и о том, что её не смутили некоторые тяготы съёмочного процесса, когда летом приходилось играть свою роль в шубе под искусственным снегом.

"Мы актёры, мы исполняем актёрские задачи. Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе", — твёрдо заявила Бузова.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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