Новый образ Ольги Бузовой рассмешил поклонников

Пользователи высмеяли очередное фото, которое разместила певица и телеведущая Ольга Бузова в своём Instagram. Они посчитали, что на новом снимке звезда выглядит как бомж, и стилиста, который собрал этот образ, необходимо срочно выгнать.

Поклонникам ничего не понравилось в новом образе Бузовой: ни большой, словно с чужого плеча пиджак зелёного цвета, который знаменитости явно не по размеру, ни серебряные босоножки в сочетании с чёрными носками.

"Здесь вообще собран весь образ бомжстайл. Носки в сандалики, пиджачок с чужого плеча, перетянутый пояском. Этакий образ — что нашла в мусорном баке, то и надела"; "Выгнать надо стилиста, носки с босоножками кошмарно смотрятся. Да и сегодняшний образ в целом отстой"; "Под туфли носки — это что-то новенькое", "босоножки натерли???", "Как хочется видеть Олю в элегантном образе. Очень жаль… Кто ей их подбирает? Это ужас…", — поспешили выразить своё возмущение увиденным пользователи сети.

Ранее Ольга Бузова поделилась с поклонниками планами на будущее. Звезда планирует получить театральное образование, потому что ей не хватает сейчас необходимых навыков и вообще "школы жизни". Также певица не исключает, что когда-нибудь может заняться политикой, когда поймёт, что выполнила всё, что хотела в кино, на телевидении и на сцене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.