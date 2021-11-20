Ольга Бузова привлекла внимание подписчиков кадрами, на которых фигурирует тест на беременность с двумя полосками.
В своём Instagram-аккаунте звезда "Дома-2" разместила интересное видео. На страничке знаменитости приковывает к себе внимание замерший кадр с положительным тестом на беременность.
"Божечки, как это мило!!! Просто мурашки!!!! Такой момент!!!! Это, реально счастье!" — гласит подпись к видео.
Позже становится понятно, что Ольга Бузова радуется не за себя, а за подругу, которой долгое время не удавалось завести ребёнка.
"Дорогая, @wow_turetskaya ты прошла такой путь! Ура! Беременна!" — ликует Ольга.
Бузова объясняет, что подруга очень долго к этому шла, стремясь стать матерью.
"Три года попыток, лечения и слез. Три процедуры ЭКО, постоянные анализы и больницы", — рассказывает о проблемах женщины поющая ведущая.
Бузова пожелала беременной подруге успехов.
"Наташа, держим кулачки, чтобы в этот раз было удачно. Сейчас на кону жизнь эмбриона после двух процедур ЭКО" — пишет Ольга.
Знаменитость советует подписывать на аккаунт её знакомой, чтобы следить за развитием событий в этой трогательной истории.
"Сначала подумала, что Оля беременна";
"Мир сходит с ума, ничего сокровенного и личного, всё на показ и ради хайпа", — пишут фолловеры под постом Ольги.
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