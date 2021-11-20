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Бузова показала положительный тест на беременность: весь Instagram замер

Шоу-бизнес

Ольга Бузова привлекла внимание подписчиков кадрами, на которых фигурирует тест на беременность с двумя полосками.

Бузова показала положительный тест на беременность: весь Instagram замер

В своём Instagram-аккаунте звезда "Дома-2" разместила интересное видео. На страничке знаменитости приковывает к себе внимание замерший кадр с положительным тестом на беременность.

"Божечки, как это мило!!! Просто мурашки!!!! Такой момент!!!! Это, реально счастье!" — гласит подпись к видео.

Позже становится понятно, что Ольга Бузова радуется не за себя, а за подругу, которой долгое время не удавалось завести ребёнка.

"Дорогая, @wow_turetskaya ты прошла такой путь! Ура! Беременна!" — ликует Ольга.

Бузова объясняет, что подруга очень долго к этому шла, стремясь стать матерью.

"Три года попыток, лечения и слез. Три процедуры ЭКО, постоянные анализы и больницы", — рассказывает о проблемах женщины поющая ведущая.

Бузова пожелала беременной подруге успехов.

"Наташа, держим кулачки, чтобы в этот раз было удачно. Сейчас на кону жизнь эмбриона после двух процедур ЭКО" — пишет Ольга.

Знаменитость советует подписывать на аккаунт её знакомой, чтобы следить за развитием событий в этой трогательной истории.

"Сначала подумала, что Оля беременна";

"Мир сходит с ума, ничего сокровенного и личного, всё на показ и ради хайпа", — пишут фолловеры под постом Ольги.

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Мужское / Женское - Ольга Бузова: Живу как чувствую…Часть 2. Выпуск от 16.03.2017
Автор: Елена Былкина
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