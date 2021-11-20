Бузова показала положительный тест на беременность: весь Instagram замер

Ольга Бузова привлекла внимание подписчиков кадрами, на которых фигурирует тест на беременность с двумя полосками.

В своём Instagram-аккаунте звезда "Дома-2" разместила интересное видео. На страничке знаменитости приковывает к себе внимание замерший кадр с положительным тестом на беременность.

"Божечки, как это мило!!! Просто мурашки!!!! Такой момент!!!! Это, реально счастье!" — гласит подпись к видео.

Позже становится понятно, что Ольга Бузова радуется не за себя, а за подругу, которой долгое время не удавалось завести ребёнка.

"Дорогая, @wow_turetskaya ты прошла такой путь! Ура! Беременна!" — ликует Ольга.

Бузова объясняет, что подруга очень долго к этому шла, стремясь стать матерью.

"Три года попыток, лечения и слез. Три процедуры ЭКО, постоянные анализы и больницы", — рассказывает о проблемах женщины поющая ведущая.

Бузова пожелала беременной подруге успехов.

"Наташа, держим кулачки, чтобы в этот раз было удачно. Сейчас на кону жизнь эмбриона после двух процедур ЭКО" — пишет Ольга.

Знаменитость советует подписывать на аккаунт её знакомой, чтобы следить за развитием событий в этой трогательной истории.

"Сначала подумала, что Оля беременна"; "Мир сходит с ума, ничего сокровенного и личного, всё на показ и ради хайпа", — пишут фолловеры под постом Ольги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.