Бузова вынуждена была отказаться от операции по восстановлению зрения из-за угрозы ослепнуть.
Ольга Бузова часто предстаёт перед аудиторией в очках. Выяснилось, что очки — это не часть имиджа звезды. Очки нужны Ольге, чтобы чётко видеть мир вокруг себя.
Поющая ведущая призналась, что плохо видит без очков или контактных линз. Медицина не пришла на помощь к знаменитости, так как медики отсоветовали Ольге корректировать зрение хирургическим путём.
Один из поклонников звезды "Дома-2" поинтересовался, какой у неё "минус", имея в виду отклонение от нормы по диоптриям при близорукости. Точной цифры Бузова не озвучила, однако объяснила, что операцию ей нельзя делать, пока она не родит ребёнка.
"У меня большой минус, но я не могу делать операцию по медицинским показаниям. Я никогда не была беременна и пока не рожала… Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после", — пояснила Ольга в разделе сторис Instagram.
В линзах Ольга выходит на сцену и на публичные мероприятия. Чтобы ослабить нагрузку на зрение, дома она надевает очки.
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