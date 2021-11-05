Бузову высмеяли за претенциозную рецензию на спектакль "Чайка"

В Ольге Бузовой после соприкосновения с великим МХАТом проснулась пламенная любовь к театральному искусству. Звезда "Дома-2" посещает театр и рассуждает о постановках как заядлый театрал. Подписчикам Ольги её суждения о чеховской "Чайке" показались забавными.

Изгнание из МХАТа стало для Ольги стимулом больше узнать о волшебном мире театра.

Instagram-контент знаменитости получил изысканный культурный налёт, так как Бузова теперь посещает театральные постановки. Ольга рассуждает об увиденном, находя для своих мыслей подходящие гастрономические метафоры.

"Любовь к театру — бесконечна. Посмотрели сегодня постановку "Костик" с потрясающей Викторией Исаковой. Совершенно новое и очень современное режиссёрское прочтение чеховской "Чайки" оставляет после просмотра приятное послевкусие, и, что самое главное для меня, есть о чём подумать, обсудить, и даже — о чём помолчать", — написала звезда в своём микроблоге.

Подписчикам показалось, что Ольга "умничает".

"А как вам старое прочтение чеховской "Чайки"?"; "Чехов определил жанр "Чайки" — комедия и остался недоволен режиссёрским прочтением. Не умничайте", — комментировали пост звезды фолловеры.

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