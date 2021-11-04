Новый директор МХАТа объяснил, почему не стал работать с Бузовой

Ольга Бузова осталась в огромной обиде на администрацию МХАТа. Звезда "Дома-2" искренне не понимает, почему из репертуара вычеркнули спектакль с её участием, который пользовался большой популярностью у зрителей. Новый руководитель прославленного театра объяснил, почему попрощался с Бузовой.

Гендиректора МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова сменил на посту Владимир Кехман. Новый руководитель прославленного театра принял решение отказаться от спектакля "Чудесный грузин", в котором одну из ролей играет Ольга Бузова.

Звезда ТВ и интернета болезненно восприняла эту новость, возмущаясь по поводу того, что на неё пытаются списать все проблемы театра.

Владимир Кехман рассказал, почему принял решение отказаться от сотрудничества с Ольгой Бузовой.

"Она может говорить все что угодно. Я написал ей смс, чтобы она не обижалась на меня, что нет ничего личного, только бизнес. Продано всего лишь 225 билетов, и эта цифра не позволяет мне выпустить спектакль на сцену, поэтому мы его отменили. Всё", — сказал глава МХАТа в интервью "РЕН ТВ".

Кехман отметил, что популярность Бузовой никак не отражается на посещаемости театра. Из 23 миллионов подписчиков знаменитости лишь единицы готовы посетить спектакль с её участием.

"Конверсия Instagram равна нулю. То есть у Цискаридзе гонорар 500 тысяч, а сбор шесть миллионов — вот это я понимаю. Все остальное пока — миф! Бесплатно да, все ходят, но чтоб заплатить деньги и прийти, это другая составляющая. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, театр — особое место, здесь жизнь live", — объяснил директор театра.

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