Моргенштерн в новом треке рассказал о своих планах на счёт родины

Моргенштерн в песенной форме объяснил, как он себя чувствует в роли эмигранта.

Новую песню Моргенштерна пытаются расшифровать федеральные СМИ.

"Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Видали, как я дал по съ***, через границу по паспорту, прям в вагоне!" — спел эпатажный исполнитель.

Ксения Собчак отмечает, что России начался массовый отток рэперов — в теплые края.

Среди беглецов — бывший муж Насти Ивлеевой рэпер Элджей.

"Элджей оказался более кратким — похвастался фотографией на документы. Кажется, история про Кипр и гражданство подтвердилась. Помните я писала про выражение brain drain (это когда из страны массово уезжают талантливые люди)? Ну вот, я предупреждала", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее концертный директор Моргенштерна заявил, что рэпер вернётся в Россию 9 декабря. Потом он назвал своё заявление шуткой.

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